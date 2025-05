Pronostico Juventus – Udinese e Probabili formazioni

La 37ª giornata di Serie A propone un duello molto interessante all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospita l’Udinese in una gara che potrebbe essere decisiva per il futuro europeo dei bianconeri. A due turni dalla fine, i punti iniziano a pesare, e ogni errore può compromettere un’intera stagione. Mentre la Juve cerca conferme e riscatto dopo un percorso altalenante, l’Udinese arriva a Torino con l’obiettivo di concludere al meglio un campionato difficile ma già salvo.

La Juventus è chiamata a vincere per blindare la qualificazione in Champions League

Dopo mesi di incertezza, la Juventus si ritrova in una posizione delicata: la qualificazione in Champions è ancora possibile, ma non scontata. La squadra di Allegri ha mostrato troppe fluttuazioni di rendimento e ha bisogno di un segnale forte proprio davanti al suo pubblico. In casa, i bianconeri hanno comunque mantenuto una buona media punti e spesso hanno trovato risposte positive da giocatori come Vlahovic, Chiesa e Locatelli. Contro l’Udinese, Allegri potrebbe confermare la difesa a tre e puntare su un centrocampo muscolare ma tecnico, cercando di controllare il ritmo del gioco e colpire con rapidità nelle transizioni.

L’Udinese cerca continuità e crescita in vista della prossima stagione

La stagione dell’Udinese è stata complicata, segnata da infortuni, cambi in panchina e partite sfuggite nel finale. Tuttavia, la squadra friulana ha mostrato una buona tenuta mentale, raggiungendo la salvezza matematica con due turni d’anticipo. L’obiettivo ora è chiudere con dignità e magari strappare un risultato prestigioso. Il tecnico affiderà le chiavi del gioco a Pereyra, con Lucca in avanti e un centrocampo robusto guidato da Walace. La difesa a tre resta una garanzia, ma servirà massima attenzione contro l’attacco juventino.

Probabili formazioni: Allegri si affida ai titolarissimi, l’Udinese conferma la linea verde

Le scelte dei due allenatori sembrano orientate verso la continuità. In casa Juve, ritorna dal 1’ Chiesa, che agirà accanto a Vlahovic, mentre McKennie e Rabiot saranno fondamentali per l’equilibrio in mediana. L’Udinese dovrebbe confermare il blocco difensivo, con Perez e Bijol al centro della retroguardia, e Ebosele e Kamara sugli esterni per garantire ampiezza e copertura.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Il pronostico: Juventus favorita ma attenzione alla leggerezza mentale

Guardando i valori in campo, la Juventus parte chiaramente favorita. Il fattore campo, la posta in gioco e la maggiore esperienza nei momenti decisivi sono elementi che pesano. Tuttavia, l’Udinese ha già dimostrato in passato di poter sorprendere le grandi, specialmente quando non ha nulla da perdere. Il rischio per la Juve è quello di sottovalutare l’impegno o affrontarlo con troppa pressione.

Pronostico consigliato: 1 (vittoria Juventus)

Possibile marcatore: Dusan Vlahovic

Risultato esatto suggerito: 2-0