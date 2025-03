Pronostico Inter – Feyenoord e dove vederla in Diretta Streaming

Pre-partita di Inter – Feyenoord e dove vederla in diretta Streaming, Ritorno Ottavi di Finale di Champions League Martedì 11 Marzo ore 21:00

Questa sera si decide chi tra Inter e Feyenoord accederà ai quarti di finale di Champions League, il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

I nerazzurri di mister Simone Inzaghi scenderanno in campo forti dello 0 a 2 ottenuto all’andata in Olanda.

Il Feyenoord è approdato agli ottavi di Finale di questa Champions League dopo aver eliminato il Milan e stasera per passare il turno dovrà vincere con 3 gol di scarto o almeno 2 per andare ai supplementari.

L’Inter si è dimostrata imperiosa nella competizione continentale questa stagione, finendo quarta nella fase a Gironi e qualificandosi direttamente agli ottavi di Finale. I nerazzurri sono a 90 minuti da un probabile scontro nei quarti di finale contro il Bayern Monaco che all’andata ha vinto 3 a 0 il derby contro il Leverkusen.

La squadra di Simone Inzaghi ha giocato 875 minuti di Champions League questa stagione ed è stata in svantaggio solo per 285 secondi nell’unica sconfitta avvenuta negli ultimi minutoi contro il Bayer Leverkusen e nell’unico gol subito in nove partite.

L’Inter in questa stagione ha vinto tutte le ultime cinque partite europee casalinghe senza subire gol e questa sera i tifosi dei nerazzurri possono aspettarsi che la loro squadra vada avanti senza troppa confusione.

Non solo i tre volte campioni d’Europa, e finalisti due anni fa, hanno perso solo tre delle ultime 24 partite di Champions League e sono anche al comando della classifica di Serie A in mezzo a un’affascinante corsa al titolo con il Napoli.

In tutte le competizioni, l’Inter ha vinto 28 partite e perso solo cinque delle 41 di questa stagione, superando di recente i suoi predecessori immediati, il Napoli, nella lotta per conservare lo scudetto.

In campionato sabato l’Inter ha vinto un roccambolesco match contro il fanalino di coda Monza per 3 a 2 dopo essere stata in svantaggio 0 a 2 a fine primo tempo.

Dove vedere Inter – Feyenoord in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Inter – Feyenoord

Data: 11 Marzo 2025

Orario: 21:00

Diretta TV : Sky Sport

Diretta Streaming: NOW

La partita Inter – Feyenoord valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma Martedì 11 Marzo alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Tv sui canali Sky Sport.

Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

E’ possibile guardare Inter – Feyenoord in Diretta Streaming su Sky Go e Now.

La telecronaca di Inter-Feyenoord su Sky e NOW sarà a cura di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Probabili Formazioni di Inter- Feyenoord

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Acerbi, Bisseck e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Dumfries e a sinistra Carlos Augusto. In attacco la coppia formata da Thuram e Taremi.

Van Persie manda in campo il suo Feyenoord con il 4-2-3-1 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Beelen e Hancko centrali con Read a destra e Hugo Bueno a sinistra. I due di centrocampo sono Moder e Smal. In attacco Carranza punta centrale supportato da Haj Moussa, Paixao e Ivanusec.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Haj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza. All. Van Persie

Pronostico di Inter- Feyenoord:

L’Inter di Simone Inzaghi arriva a questo match forte del 2 a 0 dell’andata.

I nerazzurri in questa Champions League in 9 partite giocate hanno subito un solo gol nella trasferta contro il Bayer Leverkusen.

Questa sera la squadra di Simone Inzaghi passerà quasi sicuramente il turno e ci aspettiamo una partita con pochi gol con l’Inter in controllo del match e risultato.

Il nostro pronostico è 1X+Under 3.5