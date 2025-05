Pronostico Cagliari – Udine e Probabili formazioni

Il Cagliari torna in campo sabato 3 maggio 2025 al Sardegna Arena per affrontare l’Udinese, in un match valido per la 35ª giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è previsto alle 15:00 italiane. I padroni di casa vogliono mettere il sigillo definitivo alla salvezza, mentre i friulani sembrano aver spento i motori con largo anticipo.

Cagliari: il peggio è alle spalle

I rossoblù hanno evitato lo sprofondo grazie a un successo cruciale contro l’Hellas Verona (0-2) nell’ultima giornata. A decidere il match sono stati Leonardo Pavoletti, con un gol al 30’, e Alessandro Deiola nel recupero finale. Con quella vittoria, i sardi hanno ottenuto un buon margine sulla zona retrocessione e affrontano l’Udinese senza l’assillo del risultato, ma con il chiaro obiettivo di chiudere i conti.

Udinese: stagione ormai spenta

Dopo una salvezza sudata lo scorso anno, l’Udinese sembrava aver voltato pagina. Tuttavia, assicurato l’obiettivo già da settimane, la squadra ha abbassato completamente il ritmo, raccogliendo sei sconfitte consecutive prima del pari incolore con il Bologna (0-0). Il progetto tecnico appare confuso, e l’organico è falcidiato da infortuni.

Situazione delle squadre

Cagliari

Assenti:

Roberto Piccoli (squalificato)

(squalificato) Yerry Mina (infortunio muscolare)

Formazione prevista (3-5-2):

Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo, Pavoletti

Udinese

Assenti:

Bijol (squalificato)

(squalificato) Zemura, Thauvin, Lucca, Toure (infortunati)

In dubbio: Ekkelenkamp

Formazione prevista (3-4-3):

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta, Davis, Iker Bravo

Statistiche e curiosità

Il Cagliari ha perso solo una delle ultime cinque gare casalinghe

L’ Udinese non vince da sette giornate e ha segnato appena 3 reti nel periodo

e ha segnato appena 3 reti nel periodo I sardi hanno sempre segnato nelle ultime 4 sfide casalinghe contro l’Udinese

Pronostico Cagliari–Udinese

Il momento psicologico e le motivazioni pendono chiaramente dalla parte del Cagliari, che ha mostrato segnali di solidità e concretezza. L’Udinese, senza stimoli e falcidiata dalle assenze, rischia di affrontare la trasferta come una formalità. La spinta del pubblico isolano potrebbe essere decisiva.

Consiglio: Doppia chance 1X (Cagliari vince o pareggia)

Risultato esatto suggerito: Cagliari 1 – Udinese 0