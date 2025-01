Pronostico Atalanta – Sturm Graz e dove vederla in Streaming

Pronostico Atalanta – Sturm Graz e dove vederla in diretta Streaming, 7° Giornata Champions League Martedì 21 Gennaio ore 18:45

Dopo la pausa di 40 giorni torna la Champions League con la 7° Giornata che vedrà l’Atalanta di Gasperini scendere in campo al Gewiss Stadium contro gli austriaci dello Sturm Graz.

I Bergamaschi hanno 11 punti e sono al 13° posto e sono in piena corsa per un posto tra le prime otto.

Lo Sturm Graz invece ha solo 3 punti in classifica frutto della vittoria casalinga contro il Girona mentre ha perso tutti gli altri 5 match disputati in Champions. Lo Sturm Graz cercherà di ottenere la prima vittoria austriaca contro una squadra italiana nella storia della competizione, che dura da 32 anni.

L’Atalanta in Champions dopo la vittoria tennistica in trasferta contro lo Young Boys per 6 a 1, il 10 dicembre era stata sconfitta in casa per 3 a 2 dal Real Madrid e deve cercare di riprendere la corsa.

Anche in Campionato la Dea è scivolata nella corsa allo Scudetto, compromettendo le speranze di conquistare il primo titolo italiano della sua storia, oltre a un’uscita deludente in semifinale di Supercoppa Italiana. I bergamaschi infatti sabato sono stati sconfitti in casa dal Napoli per 3 a 2 nello scontro diretto e ora occupano il 3° posto in classifica a -7 dai partenopei.

L’Atalanta perdendo contro il Napoli sabato ha interrotto una striscia di 15 partite senza sconfitte in Serie A, durante le quali aveva ottenuto ben 11 vittorie.

Senza vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, la squadra di Gian Piero Gasperini cercherà ora di interrompere questa serie negativa, sfruttando il vantaggio di giocare in casa contro uno dei club più modesti della Champions League.

Tuttavia, l’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Champions League disputate al Gewiss Stadium, e un altro fallimento martedì potrebbe compromettere il loro obiettivo di qualificazione diretta agli ottavi di finale, anche se un posto ai playoff sembra ormai quasi certo.

Dove vedere Atalanta – Sturm Graz in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Atalanta – Sturm Graz

Data: 21 Gennaio 2025

Orario: 18:45

Diretta TV : Sky Sport

Diretta Streaming: NOW

La partita Atalanta – Sturm Graz valida per la 7° Giornata di UEFA Champions League in programma martedì 21 gennaio alle ore 18:45 sarà trasmessa in Diretta Tv sui canali Sky Sport.

Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

E’ possibile guardare Atalanta – Sturm Graz in Diretta Streaming su Sky Go e Now.

Probabili Formazioni di Atalanta – Sturm Graz:

Per l’Atalanta, Sead Kolasinac torna disponibile dopo la squalifica in Serie A, ma Gianluca Scamacca e Odilon Kossounou rimangono indisponibili a causa di infortuni.

Juan Cuadrado è ancora in dubbio, ma i ruoli di esterni verranno coperti da Raoul Bellanova, Matteo Ruggeri o Davide Zappacosta.

Mateo Retegui e Ademola Lookman sono stati schierati sabato, ma Charles De Ketelaere potrebbe essere aggiunto all’attacco, dato che il belga ha partecipato direttamente a sette gol in sei presenze di Champions League questa stagione.

Per lo Sturm Graz la rosa è ridotta a causa delle partenze di Mika Biereth al Monaco e Jusuf Gazibegovic al Colonia durante il mercato invernale.

Max Johnston e Seedy Jatta sono indisponibili per infortunio, ma Amady Camara e il portiere Kjell Scherpen – appena tornato da un intervento al ginocchio – sono stati utilizzati nelle amichevoli recenti.

Fino a cinque giocatori primavera potrebbero scendere in campo martedì: Camara, Malick Yalcouye, Lovro Zvonarek, Arjan Malic e Konstantin Schopp hanno già fatto la loro apparizione nella fase a gironi.

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con il 3-4-12 con Carnesecchi in porta e linea difensiva a 3 formata da Kolasinac, Hien e Scalvini. A centrocampo ci sono Ederson e De Roon con Ruggeri a destra e Zappacosta a sinistra. In attacco Retegui punta centrale supportato da De Keteleare e Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Keteleare; Lookman, Retegui. All.Gasperini

STURM GRAZ (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. All. Säumel.

Precedenti e Statistiche di Atalanta Sturm Graz:

I nerazzurri hanno affrontato lo Sturm Graz in Europa League lo scorso anno.

La squadra di Gasperini è rimasta imbattuta nei due incontri della fase a gironi di Europa League la scorsa stagione vincendo 1-0 in casa e pareggiando 2-2 in trasferta in un cammino che li ha portati alla poivittoria dell’Europa League.

In 14 precedenti tentativi, nessuna squadra austriaca è riuscita a battere una squadra italiana nell’era della Champions League, con un record negativo di tre pareggi e 11 sconfitte.

Lo Sturm Graz dovrà sfidare questa statistica per rimanere in corsa per un posto ai playoff in Champions League. Gli austriaci hanno sin qui ottenuto 1 vittoria e 5 sconfitte, l’ultima per 3-2 del mese scorso a Lille che ha reso necessaria una vittoria nelle ultime due partite della fase a gironi.

Saumel nuovo mister dello Sturm Graz ha ereditato una squadra giovane: solo il Salisburgo ha schierato una formazione titolare con un’età media più bassa in questa Champions League, e nessun club ha dato più minuti ai teenager.

Con soli tre punti in sei partite, la giovane squadra dello Sturm rischia un’eliminazione precoce dall’Europa, ma sta difendendo in modo impressionante il titolo nazionale.

Imbattuti in 11 partite tra campionato e coppe, con otto vittorie, Die Schwoazn erano in testa alla classifica con tre punti di vantaggio prima della pausa invernale della Bundesliga.

Pronostico e Quote di Atalanta Sturm Graz:

L’Atalanta domani sera molto probabilmente interromperà il digiuno di vittorie (in tutte le competizioni) che dura da cinque partite.

I nerazzurri sono dati per favoriti da tutti i principali siti di scommesse: l’1 è quotato a 1.20 su Sisal, Lottomatica e Betway. Molto più alto l’X quotato a 7.50che paga comunque la metà del 2 offerto a 13.00.

Per quanto riguarda i gol l’Over 2.5 è quotato a 1.40.

Pronostico Atalanta – Sturm Graz: 1 + Over 2.5