Porto vs Roma: Pronostico e Analisi della Partita [PlayOff Europa League]

Il Porto ospita la Roma all’Estádio Do Dragão per un prestigioso playoff di Europa League, in programma giovedì 13 febbraio. Di seguito trovi le previsioni per la sfida.

Pronostico Porto vs Roma: Puntare sul “Entrambe le squadre segnano” (BTTS)

Statistiche chiave

Due delle ultime tre partite in trasferta della Roma in Europa League hanno visto entrambe le squadre segnare.

Il Porto ha segnato un solo gol in quattro delle ultime sei partite in tutte le competizioni.

Samu Omorodion ha realizzato cinque gol in Europa League per il Porto in questa stagione.

Pronostico risultato esatto: Porto 1-1 Roma

Il Porto ha pareggiato tre delle ultime quattro partite, due delle quali con il punteggio di 1-1. Un esito simile potrebbe verificarsi anche contro la Roma, in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Quote pre-partita e probabilità di vittoria

Porto vincente: 27/20 (2.35) – 42.6% di probabilità

– Pareggio: 5/2 (3.50) – 28.6% di probabilità

– Roma vincente: 19/10 (2.90) – 34.5% di probabilità

(Quote fornite da Ladbrokes, soggette a variazioni)

Nonostante il Porto abbia vinto solo una delle ultime otto partite in tutte le competizioni, i bookmaker lo danno comunque come favorito. Tuttavia, la Roma ha perso solo due delle ultime dodici partite ed è considerata una buona opzione nelle scommesse sulla vittoria.

Scontri diretti recenti: Prima sfida dal 2021

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in un’amichevole estiva nel 2021. Hanno giocato quattro volte in Champions League tra 2016 e 2019.

📅 Amichevole Club – 28/07/21

Porto 1-1 Roma

📅 Champions League – 06/03/19

Porto 3-1 Roma

📅 Champions League – 12/02/19

Roma 2-1 Porto

📅 Qualificazioni Champions League – 23/08/16

Roma 0-3 Porto

📅 Qualificazioni Champions League – 17/08/16

Porto 1-1 Roma

Porto: Tre assenti per i padroni di casa

Il Porto dovrà fare a meno di Martim Fernandes, Marko Grujic e Ivan Marcano per infortunio. Otavio è squalificato in campionato, ma disponibile per la partita di giovedì.

Formazione probabile del Porto:

Costa (GK), Ze Pedro, Perez, Djalo, Varela, Mario, Eustaquio, Mora, Moura, Pepe, Samu.

📅 Risultati recenti del Porto:

🟰 Sporting 1-1 Porto (07/02/25 – Primeira Liga)

(07/02/25 – Primeira Liga) 🟰 Rio Ave 2-2 Porto (03/02/25 – Primeira Liga)

(03/02/25 – Primeira Liga) ✅ Maccabi Tel Aviv 0-1 Porto (30/01/25 – Europa League)

(30/01/25 – Europa League) 🟰 Santa Clara 1-1 Porto (26/01/25 – Primeira Liga)

(26/01/25 – Primeira Liga) ❌ Olympiakos 1-0 Porto (23/01/25 – Europa League)

Roma: Formazione invariata per i giallorossi?

La Roma sarà priva di Ola Solbakken ed Edoardo Bove per la sfida. La squadra di Claudio Ranieri arriva da una vittoria per 1-0 contro il Venezia nell’ultimo turno.

Formazione probabile della Roma:

Svilar (GK), Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Gourna-Douah, Cristante, Angelino, Dybala, El Shaarawy, Dovbyk.

📅 Risultati recenti della Roma:

✅ Venezia 0-1 Roma (09/02/25 – Serie A)

(09/02/25 – Serie A) ❌ Milan 3-1 Roma (05/02/25 – Coppa Italia)

(05/02/25 – Coppa Italia) 🟰 Napoli 1-1 Roma (02/02/25 – Serie A)

(02/02/25 – Serie A) ✅ Eintracht Francoforte 0-2 Roma (30/01/25 – Europa League)

(30/01/25 – Europa League) ✅ Udinese 1-2 Roma (26/01/25 – Serie A)

Conclusione

La sfida tra Porto e Roma si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in grado di segnare. Il Porto parte favorito per i bookmaker, ma la Roma ha dimostrato maggiore solidità nelle ultime partite. Un pareggio 1-1 sembra essere il risultato più probabile.