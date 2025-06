Pixel 10 Pro: Spuntano i primi prototipi e il nuovo Tensor G5 delude le aspettative

Google non è riuscita nemmeno quest’anno a tenere segreto il design e le specifiche del suo prossimo top di gamma: il Pixel 10 Pro è apparso online sotto forma di prototipo DVT (Design Verification Test), rivelando quasi tutto su estetica e hardware. Le immagini provengono dalla piattaforma cinese coolapk, e sono state rilanciate da Mystic Leaks e Android Authority.

Design: pochi cambiamenti ma fotocamere più evidenti

Chi si aspettava una rivoluzione resterà deluso: Pixel 10 Pro è visivamente simile al Pixel 9 Pro, con linee ormai riconoscibili, ma anche un dettaglio che fa pensare a una novità importante. Il modulo fotocamere posteriore è nettamente più pronunciato, suggerendo che Google potrebbe aver assottigliato lo spessore complessivo del dispositivo. Confermata la presenza di tre sensori principali, visibili chiaramente nel prototipo.

Hardware: Tensor G5 a 3nm, ma la configurazione CPU lascia perplessi

Il processore Tensor G5 che alimenta il prototipo è basato sul nodo TSMC a 3nm di seconda generazione, nonostante alcune fonti avessero inizialmente parlato erroneamente di un chip a 5nm. La configurazione della CPU è la seguente:

1x Cortex-X4 (alta potenza)

2x Cortex-A725

3x Cortex-A720

2x Cortex-A520 (efficienza energetica)

Tuttavia, non si notano grandi miglioramenti prestazionali rispetto al passato, almeno in base alle prime indiscrezioni. Il dispositivo testato disponeva di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ed era in esecuzione una versione non definitiva di Android 16 (senza QPR1).

Cosa aspettarsi dalla versione finale

Essendo un prototipo DVT, è probabile che la versione commerciale del Pixel 10 Pro sia molto simile, con piccole modifiche estetiche e forse una migliore ottimizzazione del software. I fan dei Pixel sperano in miglioramenti concreti nella fotografia computazionale, nella gestione termica e nell’autonomia, visto che il design non sarà il punto di rottura con il passato.

Il Pixel 10 Pro si prepara a confermare e rifinire quanto visto nei modelli precedenti, piuttosto che rivoluzionare. Ma con un nuovo chip a 3nm, più RAM e un comparto fotografico potenzialmente rinnovato, potrebbe comunque rivelarsi un solido concorrente per il 2025. Il lancio ufficiale è atteso per l’autunno.