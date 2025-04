Parma-Juventus, dove vedere il match valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 21 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Tardini di Parma. Parma-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Parma-Juventus. Bianconeri che sono reduci da una vittoria un po’ troppo sofferta in casa con il Lecce nell’ultimo turno. In precedenza hanno pareggiato all’Olimpico contro la Roma per 1-1, dopo essere stati in vantaggio per buon parte della gara.

Se c’è un problema che si porta dietro la formazione torinese è rappresentato dalla mancanza di tenuta per i novanta minuti. La squadra bianconera difficilmente riesce a mantenere alta la concentrazione per tutto l’incontro. Certo nell’ultimo incontro la fase di amnesia è durata relativamente poco, cinque minuti circa, ma sono stati utili per permettere al Lecce di accorciare le distanze e andare vicino al pareggio.

Al Tardini ci sarà da sudare perché affronteranno una formazione non ancora sicura della salvezza. I ducali giocheranno con il coltello tra i denti, spremendo tutte le loro energie per aggiungere almeno un punto alla loro classifica. Sono 4, infatti, quelli di vantaggio nei confronti delle prime attualmente retrocesse (due Venezia ed Empoli a pari merito con 24 punti che si sfidano in questo turno).

Parma-Juventus. La formazione di Chivu, rispetto a quella del suo predecessore Pecchia, ha un gioco maggiormente difensivo, con reparti stretti ed uniti per respingere gli attacchi avversari. L’obiettivo salvezza non si può dire ancora raggiunto interamente. Per questo il Parma sarà un avversario tosto per i bianconeri lunedì sera.

Dove vedere Parma-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 21 aprile

21 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Parma-Juventus, match della 33° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Parma-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Parma-Juventus è a cura di … affiancato da …. al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Parma Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Parma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Parma-Juventus, le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor.