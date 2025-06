Palmeiras – Porto: pronostico, formazioni ufficiali e dove guardarla

Il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con una sfida tutta lusofona: Palmeiras affronta il Porto nella prima giornata del Gruppo A, in programma domenica 16 giugno a Newark, New Jersey. Si tratta di un incontro ad alta intensità tra una delle squadre più titolate del Brasile e un gigante del calcio portoghese.

Palmeiras: obiettivo vittoria contro un’Europa in declino

Il Palmeiras ha conquistato la qualificazione al torneo grazie al trionfo nella Copa Libertadores 2021 e si presenta alla rassegna con grande ambizione. Dopo aver chiuso al secondo posto il Brasileirão 2024 dietro al Botafogo, il club paulista punta a riscattarsi e a portare a casa un titolo mondiale che sfuggì di poco nel 2022, quando fu sconfitto dal Chelsea in finale.

La squadra di Abel Ferreira ha dominato la fase a gironi della Copa Libertadores 2025 con cinque vittorie in altrettante partite, senza mai andare in svantaggio. In campionato ha ottenuto otto vittorie consecutive, prima di due brusche battute d’arresto, l’ultima contro il Flamengo. L’Alviverde è una delle favorite per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, in un gruppo che include anche Al Ahly e Inter Miami.

Porto: esordio complicato in un torneo dal sapore storico

Il Porto partecipa per la prima volta al nuovo formato del Club World Cup, ma può vantare due trionfi nell’antica Coppa Intercontinentale (1987 e 2004). Tuttavia, la squadra portoghese non arriva al torneo nel suo miglior momento: dopo il terzo posto in Primeira Liga, è uscita prematuramente da Taca de Portugal, Taca da Liga e playoff di Europa League.

L’allenatore Martin Anselmi guida una rosa giovane, con giocatori promettenti come Rodrigo Mora, autore di sette gol nelle ultime nove presenze, e Samu Aghehowa, che ha una media realizzativa di un gol ogni 119 minuti. Il talento ex Al-Ahli Gabri Veiga è tornato disponibile, mentre Marko Grujic e Tiago Djalo sono indisponibili.

Dove vedere Palmeiras – Porto in Diretta Tv e Streaming:

La partita Palmeiras – Porto sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Probabili formazioni Palmeiras vs Porto

Palmeiras (3-4-2-1):

Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Allan, Rios, Martinez, Piquerez; Estevao, Torres; Lopez

Porto (3-4-3):

Diogo Costa; Perez, Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Veiga, Mora; Omorodion

Giocatori da tenere d’occhio:

Estevao , 17 anni, già promesso sposo del Chelsea, ha creato 24 occasioni in questa stagione, il doppio rispetto a ogni compagno.

, 17 anni, già promesso sposo del Chelsea, ha creato 24 occasioni in questa stagione, il doppio rispetto a ogni compagno. Rodrigo Mora, convocato con la nazionale maggiore del Portogallo, ha concluso la stagione in grande crescita.

Pronostico Palmeiras vs Porto

Palmeiras 2-1 Porto

Il Palmeiras ha dimostrato di voler affrontare il Mondiale per Club con la massima serietà, mentre il Porto sembra più concentrato sulla ricostruzione interna. La maggiore esperienza internazionale recente e la qualità dei talenti a disposizione dovrebbero consentire ai brasiliani di partire con il piede giusto e conquistare i primi tre punti del torneo.