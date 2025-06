Calciomercato Nico Williams: offerte da Barcellona e Bayern Monaco

Serie A in TV su SKY e DAZN

Campione d’Europa con la Spagna a Euro 2024, il suo bilancio complessivo con l’Athletic conta 31 gol e 30 assist in 167 partite ufficiali, di cui 16 gol e 22 assist in 132 presenze nella Liga .

Nonostante ciò, Williams ha dimostrato il suo valore ai massimi livelli con la nazionale spagnola , e oggi è considerato uno degli attaccanti più richiesti al mondo , anche per via della sua clausola rescissoria accessibile .

L’attaccante ha chiuso la stagione con 11 gol e 7 assist in 45 presenze con i Leoni, ma è stato condizionato a lungo da un fastidioso problema all’inguine , che ne ha limitato il rendimento.

La squadra di Vincent Kompany avrebbe inizialmente sperato di convincere il Paris Saint-Germain a cedere Bradley Barcola , ma i tentativi non hanno avuto successo .

Plettenberg riferisce che il Bayern sta ora “ lavorando attivamente a un accordo ” per lo spagnolo, anche se al momento non è stata ancora raggiunta un’intesa , poiché le richieste economiche di Williams sono molto elevate .

Secondo il giornalista Florian Plettenberg , Williams avrebbe comunicato al Bayern che non esclude un trasferimento a Monaco di Baviera nella finestra di mercato estiva.

Arsenal e Chelsea sarebbero in prima fila tra i club di Premier League interessati a Nico Williams , ma il Bayern Monaco continua a essere fortemente accostato al giocatore, mentre cerca un sostituto per Leroy Sané .

Il Barcellona aveva attivato la clausola rescissoria da 58 milioni di euro nel contratto del giocatore lo scorso anno, ma Williams rifiutò il trasferimento ai blaugrana per restare con i Leoni.

L’Athletic, da parte sua, starebbe lavorando per prolungare il contratto del giocatore, ed è disposto a offrirgli un aumento di stipendio pur di trattenerlo anche quest’anno.

Come già accaduto la scorsa estate, attorno al futuro del nazionale spagnolo circolano molte voci , con diversi club interessati a ingaggiarlo in vista della stagione 2025-26.

L’attaccante dell’Athletic Bilbao Nico Williams avrebbe comunicato al Bayern Monaco di essere disposto a trasferirsi in Germania durante la prossima finestra di mercato estiva.

Questa volta sono diverse le offerte molto allettanti che difficilmente l’Athletic Club potrà rifiutare per trattenere l’ala spagnola.

