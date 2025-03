Nations League | Germania 3-3 Italia: Rimonta epica, ma troppo tardi. Video Gol e Highlights

La doppietta di Moise Kean e un rigore di Giacomo Raspadori hanno permesso all’Italia di rimontare da uno 0-3 e pareggiare 3-3 contro la Germania, dopo un primo tempo disastroso.

Gli Azzurri sapevano di dover compiere un’impresa dopo aver gettato al vento il vantaggio a San Siro, perdendo l’andata per 2-1. Inoltre, Riccardo Calafiori e Andrea Cambiaso si erano dovuti fermare per infortunio, lasciando spazio in formazione a Alessandro Buongiorno, Federico Gatti, Samuele Ricci e Daniel Maldini. La Germania ha invece inserito Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt e Tim Kleindienst, adottando un 3-4-2-1.

Questa partita si è giocata nello stesso stadio dove l’Italia sconfisse la Germania ai tempi supplementari nella semifinale dei Mondiali 2006.

Video Gol e Highlights

Dortmund, 23 marzo 2025 – L’Italia sfiora l’impresa ma esce dalla UEFA Nations League ai quarti di finale. Dopo il 2-1 subito all’andata, gli Azzurri pareggiano 3-3 in casa della Germania al termine di una partita folle: sotto 3-0 nel primo tempo, reagiscono con orgoglio grazie alla doppietta di Moise Kean e al rigore trasformato nel recupero da Giacomo Raspadori, ma non basta. A passare in semifinale sono i tedeschi, col punteggio complessivo di 5-4.

La serata si mette subito male per l’Italia, che va sotto al 30’ su rigore di Kimmich, concesso per fallo di Buongiorno su Kleindienst. La Germania domina e raddoppia sei minuti dopo con Musiala, su dormita della difesa italiana. Il tris arriva allo scadere del primo tempo con Kleindienst, bravo a sfruttare un errore in uscita e battere Donnarumma con un colpo di testa oltre la linea.

Nella ripresa gli Azzurri cambiano volto. Al 49’ Kean approfitta di un errore tedesco per riaprire il match con un diagonale preciso. Al 69’ arriva anche il secondo gol personale dell’attaccante, che supera Rüdiger e insacca all’incrocio. Nel finale l’Italia spinge e trova un rigore al 95’ per fallo di mano di Mittelstädt su corner: dal dischetto Raspadori fa 3-3. Ma il tempo non basta per trovare il gol qualificazione.

Prestazione di carattere dell’Italia, ma pesano gli errori difensivi del primo tempo. La Germania avanza, gli Azzurri escono tra i rimpianti.

Germania 3-3 Italia (Totale 5-4)

Reti:

30’ Kimmich (rig.) (GER)

36’ Musiala (GER, assist Kimmich)

45’ Kleindienst (GER, assist Kimmich)

49’ Kean (ITA)

69’ Kean (ITA, assist Raspadori)

95’ Raspadori (ITA, rig.)

Statistiche principali:

Possesso palla : Germania 57% – Italia 43%

: Germania 57% – Italia 43% Tiri totali : Germania 22 – Italia 9

: Germania 22 – Italia 9 Tiri in porta : Germania 8 – Italia 3

: Germania 8 – Italia 3 Corner : Germania 6 – Italia 4

: Germania 6 – Italia 4 Falli: Germania 15 – Italia 13