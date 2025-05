Napoli Campione d’Italia 2025: è lo Scudetto della consacrazione

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Cagliari per 2 a 0 grazie ai gol di McTominay nel finale di primo tempo e Romelo Lukaku in apertura di ripresa ed è Campione d’Italia 2025.

Il Napoli conquista il suo secondo Scudetto in 3 Stagioni di Serie A dopo quello vinto con Luciano Spalletti in panchina nel 2022-2023.

Dopo la deludente stagione 2023-2024 con il cambio di 3 allenatori (Garcia, Mazzarri, Calzona) chiusa al 10° posto con soli 53 punti e fuori dalle coppe europee con Antonio Conte in panchina il Napoli rinasce e anche con una rosa orfana dei bomber dello Scudetto 2023 Victor Osimhen e Kvaratskhelia riesce a terminare la stagiona al comando della Serie A dopo un’ardua lotta con l’Inter di Inzaghi fino all’ultima giornata.

La squadra partenopea è riuscita a tornare al vertice del calcio italiano, conquistando il quarto Scudetto della sua storia e dimostrando che il successo del 2023 non era un’eccezione, ma l’inizio di una nuova era.

I primi due Scudetti del Napoli furono conquistati con Diego Armando Maradona nel 1986-87 e nel 1989-90 prima con Ottavio Bianchi e poi con Alberto Bigon in panchina. I 4 scudetti dei partenopei sono stati vinti con 4 allenatori diversi in panchina: Bianchi, Bigon, Spalletti e Conte.

Napoli: una squadra solida, matura e affamata

Rispetto allo Scudetto vinto nel 2023 con Luciano Spalletti, dopo il disastroso campionato della scosa stagione chiuso al 10° posto, questo Napoli ha mostrato una maturità diversa.

Se lo Scudetto 2023 fu segnato da esplosività offensiva (col miglior attacco della Serie A con 77 reti) e fu una grande sorpresa, quello del 2025 è stato costruito sulla consapevolezza, sull’esperienza e su una struttura tattica solida grazie alla mano di Antonio Conte.

La squadra orfana di Osimhen e Kvaratskhelia ha saputo affrontare ogni sfida con intelligenza tattica, determinazione e la grinta e voglia di vincere che l’allenatore ha saputo trasmettere ai suoi calciatori.

I numeri del Napoli di Conte parlano chiaro: zero sconfitte negli scontri diretti con le Big, una sola sconfitta casalinga, una striscia di 13 risultati utili consecutivi nel girone di ritorno e ciliegina sulla torta ben 19 clean sheets su 38 giornate di Campionato.

Per Antonio Conte questo è il 5° Scudetto da allenatore in Serie A dopo i 3 consecutivi vinti con con la Juventus nel triennio 2011-2014 e il titolo con l’Inter del 2020/21.

Antonio Conte è il primo allenatore d’Italia a riuscire a vincere il Campionato di Serie A con 3 squadre di club diverse (Juventus, Inter, Napoli).

Il ritorno alla vetta dopo un anno di Purgatorio

Dopo la storica stagione 2022-2023 con lo Scudetto vinto sotto la guida di Luciano Spalletti, il Napoli aveva vissuto un calo fisiologico. La Stagione 2023-2024 con l’addio di Spalletti, i cambi in panchina e alcune partenze importanti avevano frenato l’entusiasmo. Il campionato è stato disastroso chiuso al 10° posto in classifica con 53 punti e fuori dalle coppe europee.

Il progetto di De Laurentis però non si è mai fermato. La società ha reinventato la rosa con equilibrio, puntando su giovani promesse e giocatori di esperienza e ancora affamati di vittoria senza mai perdere di vista l’obiettivo: tornare a vincere.

Il campionato 2024-2025 ha visto un Napoli costante, compatto e determinato, capace di superare avversari agguerritissimi come Inter, Juventus e Milan. A fare la differenza è stata la continuità di risultati, anche nei momenti difficili: zero sconfitte nei big match, una sola sconfitta interna e una striscia di 13 risultati utili consecutivi nel girone di ritorno.

Inoltre il Napoli ha conquistato ben 19 clean sheets in questo campionato, un record nei maggiori cinque tornei europei 2024/25.

Una città in estasi: Napoli si veste ancora d’azzurro

La festa è esplosa in tutta la città alla matematica certezza del titolo, arrivata al fischio finale alle 22:48 del 23 Maggio 2025 con la vittoria sul Cagliari per 2 a 0. Oltre a tutto lo Stadio ed il piazzale fuoristante, Piazza del Plebiscito, i Quartieri Spagnoli, il Lungomare, ogni strada di Napoli è stata invasa da bandiere, fumogeni e cori. Un’onda azzurra di gioia, passione e orgoglio ha travolto l’intera città.

Questo Scudetto, forse più del precedente, ha cementato un’idea: Napoli è tornata stabilmente tra le grandi del calcio italiano e internazionale. Non è più solo una favola, ma una realtà solida, rispettata e temuta.

Il merito di un progetto a lungo termine

Aurelio De Laurentiis ha visto ripagati anni di pianificazione e investimenti intelligenti. La società pur privandosi di gioielli del calibro di Victor Osimhen e Kvaratskhelia ha saputo costruire una squadra competitiva non solo per il presente, ma anche per il futuro. Gli innesti di Lukaku e Spinazzola su tutti hanno saputo dare esperienza e grinta a due reparti molto importanti come la fascia e l’attacco. Inoltre protagonisti indiscussi sono stati Anguissa, Politano, Mctominay, Dilorenzo e lo stesso Raspadori.

Il settore giovanile dei partenopei è in crescita, la rete di scouting internazionale si è rivelata vincente, e la mentalità vincente ha ormai attecchito.

Il Napoli è campione d’Italia 2025. Una squadra, una città, un popolo che ha riscoperto il gusto della vittoria. E stavolta non vuole più smettere di vincere.