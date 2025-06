Napoli all’assalto di Sam Beukema: il Bologna fissa il prezzo a 30 milioni

Serie A in TV su SKY e DAZN

L’operazione è ancora in fase di negoziazione, ma l’apertura del Bologna rappresenta un passaggio decisivo. Se la trattativa si chiuderà positivamente, sarà uno dei trasferimenti più rilevanti dell’estate calcistica italiana.

Beukema è cresciuto molto nelle ultime stagioni, affermandosi come uno dei difensori più costanti della Serie A. Le sue prestazioni con il Bologna hanno attirato l’interesse anche di altri club, ma il Napoli è in pole e pronto ad affondare il colpo.

Il Bologna, dopo tre mesi di resistenza , ha accettato di sedersi al tavolo. Acquistato nel 2023 dall’ AZ Alkmaar per appena 7,5 milioni di euro , Beukema si è rivelato un investimento vincente. La possibile cessione genererebbe una plusvalenza significativa , anche considerando che il club olandese ha diritto al 20% sulla futura rivendita .

Dopo aver conquistato il titolo, i Partenopei sono determinati a consolidare la retroguardia. È già tutto pronto per l’arrivo di Luca Marianucci dall’Empoli, che sosterrà le visite mediche domani. Ma il vero obiettivo per il reparto centrale rimane Beukema.

