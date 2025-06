Mondiale per Club 2025, il calendario dell’Inter: date, orari e avversarie nel Gruppo E

L’Inter è pronta a debuttare nella prima storica edizione a 32 squadre del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Il sorteggio ufficiale, tenutosi a Miami, ha inserito i nerazzurri nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

La squadra, allenata da Cristian Chivu, si prepara ad affrontare tre partite nella fase a gironi, con l’obiettivo di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Inter al Mondiale per Club: date e sedi delle partite del girone

Ecco il calendario completo delle partite dell’Inter nel Gruppo E:

📅 Martedì 17 giugno 2025

Monterrey vs Inter

📍 Rose Bowl Stadium, Los Angeles

🕕 Ore 18:00 locali | Ore 03:00 italiane del 18 giugno

📅 Sabato 21 giugno 2025

Inter vs Urawa Red Diamonds

📍 Lumen Field, Seattle

🕛 Ore 12:00 locali | Ore 21:00 italiane

📅 Mercoledì 25 giugno 2025

Inter vs River Plate

📍 Lumen Field, Seattle

🕕 Ore 18:00 locali | Ore 03:00 italiane del 26 giugno

Il calendario completo del Gruppo E

Martedì 17 giugno

River Plate vs Urawa Red Diamonds – Lumen Field, ore 12:00

Monterrey vs Inter – Rose Bowl Stadium, ore 18:00

Sabato 21 giugno

Inter vs Urawa Red Diamonds – Lumen Field, ore 12:00

River Plate vs Monterrey – Rose Bowl Stadium, ore 18:00

Mercoledì 25 giugno

Urawa Red Diamonds vs Monterrey – Rose Bowl Stadium, ore 18:00

Inter vs River Plate – Lumen Field, ore 18:00

Inter: possibili incroci agli ottavi e quarti di finale

Il Gruppo E è abbinato al Gruppo F, che comprende Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, per gli incroci nella fase a eliminazione diretta.

Ottavi di finale:

🟦 1ª Gruppo E vs 2ª Gruppo F

📍 30 giugno, Bank of America Stadium (Charlotte)

📍 30 giugno, Bank of America Stadium (Charlotte) 🟨 2ª Gruppo E vs 1ª Gruppo F

📍 1 luglio, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Quarti di finale:

Vincente partita 53 (1E vs 2F)

📍 4 luglio, Inter&Co Stadium, Orlando – ore 15:00

Vs vincente partita 54 (1G vs 2H)

📍 4 luglio, Inter&Co Stadium, Orlando – ore 15:00 Vs vincente partita 54 (1G vs 2H) Vincente partita 56 (2E vs 1F)

📍 5 luglio, MetLife Stadium, New Jersey – ore 16:00

Vs vincente partita 55 (1H vs 2G)

MetLife Stadium teatro delle semifinali e della finale

Le semifinali e la finale del Mondiale per Club FIFA 2025 si disputeranno al MetLife Stadium, uno degli stadi più iconici degli Stati Uniti, situato tra New York e il New Jersey.