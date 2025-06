Mondiale per Club 2025: guida completa al torneo FIFA negli Stati Uniti – calendario, squadre favorite, quote, stelle e montepremi

Tutto pronto per l’attesissimo debutto del FIFA Club World Cup 2025, il primo Mondiale per Club a 32 squadre, che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Un evento che promette spettacolo e competizione, grazie a un formato rinnovato simile a quello del Mondiale per nazionali, e un montepremi record da 1 miliardo di dollari.

La partita inaugurale vedrà Lionel Messi e il suo Inter Miami protagonisti a Miami il 15 giugno alle ore 2:00 italiane contro l’Al Ahli. In campo anche 12 squadre europee, 6 sudamericane, 4 africane, 4 asiatiche, 5 nord-centroamericane e 1 dell’Oceania, per un totale di 32 club suddivisi in 8 gironi da 4 squadre.

Le squadre favorite alla vittoria finale: dominio europeo in vista

Secondo i bookmakers, le squadre europee restano nettamente favorite. Dopo 11 vittorie consecutive nel vecchio formato, è logico attendersi una nuova affermazione da parte di una formazione UEFA. In particolare:

Manchester City – La squadra di Guardiola è la più quotata, con nuovi innesti estivi già ufficializzati.

– La squadra di Guardiola è la più quotata, con nuovi innesti estivi già ufficializzati. Real Madrid – Con Xabi Alonso alla guida, i blancos sono sempre tra i favoriti.

– Con Xabi Alonso alla guida, i blancos sono sempre tra i favoriti. Paris Saint-Germain – I neo-campioni d’Europa vogliono confermarsi anche a livello mondiale.

– I neo-campioni d’Europa vogliono confermarsi anche a livello mondiale. Bayern Monaco – Ora allenato da Vincent Kompany, resta una corazzata.

Juventus e Inter rappresentano l’Italia, ma non partono tra le prime favorite per via di motivi legati alla forma fisica e al livello delle avversarie. Il clima estivo americano potrebbe giocare un ruolo importante sul rendimento delle squadre.

Le outsider: River, Boca e l’Al Hilal di Inzaghi

Fuori dall’Europa, le squadre più interessanti sono:

River Plate – Con Marcelo Gallardo in panchina e il talento Mastantuono.

– Con Marcelo Gallardo in panchina e il talento Mastantuono. Boca Juniors – Allenato da Miguel Angel Russo, è sempre un cliente ostico.

– Allenato da Miguel Angel Russo, è sempre un cliente ostico. Al Hilal – Guidato da Simone Inzaghi, con stelle come Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Koulibaly, Mitrovic, Cancelo, Lodi.

Più indietro nelle quote le brasiliane Flamengo, Palmeiras e Fluminense, che non convincono i pronostici.

Le stelle del torneo: Messi, Ramos e i grandi ex della Serie A

Il Club World Cup 2025 sarà anche un palcoscenico per campioni affermati:

Lionel Messi – Il simbolo del torneo, leader dell’Inter Miami.

– Il simbolo del torneo, leader dell’Inter Miami. Luis Suarez – Ancora al fianco di Messi nel club americano.

– Ancora al fianco di Messi nel club americano. Milinkovic-Savic – Ritorna sotto la guida di Inzaghi all’Al Hilal.

– Ritorna sotto la guida di Inzaghi all’Al Hilal. Sergio Ramos – Guida esperta dei messicani del Monterrey a 39 anni.

– Guida esperta dei messicani del Monterrey a 39 anni. Cavani – A rischio forfait per infortunio, resta il riferimento del Boca Juniors.

Il montepremi da record: vincere può valere fino a 125 milioni

Il montepremi del FIFA Club World Cup 2025 è il più alto di sempre:

💰 1 miliardo di dollari totali da distribuire tra le 32 partecipanti, più un fondo per la crescita del calcio globale.

Le cifre principali:

✅ Vittoria nella fase a gironi: 2 milioni di dollari

✅ Qualificazione agli ottavi: 7,5 milioni

✅ Quarti di finale: 13 milioni

✅ Semifinale: 21 milioni

✅ Finalista: 30 milioni

✅ Vincitrice del trofeo: 40 milioni di dollari (fino a 125 milioni complessivi considerando le varie fasi)

Calendario e format: tutte le date del Mondiale per Club FIFA 2025

Il torneo si gioca dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Ogni giorno ci saranno 4 partite nella fase a gironi.

⚽ Fase a gironi : 15-26 giugno

: 15-26 giugno ⚽ Ottavi di finale : 27-30 giugno

: 27-30 giugno ⚽ Quarti di finale : 3-4 luglio

: 3-4 luglio ⚽ Semifinali : 7-8 luglio

: 7-8 luglio 🏆 Finale: 13 luglio al MetLife Stadium di New York, ore 21 italiane

Le partite saranno trasmesse:

📺 DAZN – Tutti gli incontri in esclusiva

– Tutti gli incontri in esclusiva 📺 Mediaset (Canale 5 o Italia 6) – Una partita in chiaro al giorno

Gli stadi del Mondiale per Club 2025

Tra gli impianti scelti ci sono alcune icone del calcio americano:

Rose Bowl di Pasadena – celebre per la finale Italia-Brasile 1994

– celebre per la finale Italia-Brasile 1994 MetLife Stadium – teatro della finale

– teatro della finale Hard Rock Stadium (Miami)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Lumen Field (Seattle)

Inter&Co Stadium (Orlando)

Lincoln Financial Field (Philadelphia)

e altri per un totale di 12 stadi in 12 città