Mondiale per Club 2025: calendario e dove vederlo in Diretta Tv e Streaming

Il prossimo 15 giugno prende il via il Mondiale di Calcio per Club che si svolgerà negli Stati Uniti e vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il mondo, tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv e Streaming su DAZN ma anche Mediaset trasmetterà ogni giorno un match clou.

Il Mondiale per Club 2025, targato FIFA, prenderà ufficialmente il via il 15 giugno con il match d’apertura in programma a Miami, dove a scendere in campo sarà la squadra di casa, l’Inter Miami contro gli egiziani dell’Al Ahly.

Per quanto riguarda le squadre italiane, sarà il turno dell’Inter e della Juventus, uniche rappresentanti azzurre nel torneo: i nerazzurri esordiranno il 17 giugno alle ore 3:00 italiane, affrontando il Monterrey, mentre i bianconeri debutteranno il giorno successivo, il 18 giugno, sempre alle 3:00 del mattino in Italia, contro l’Al Ain.

Questa è la prima Edizione del Mondiale FIFA per Club nel formato a 32 squadre provenienti da 6 Confederazioni calcistiche di tutto il mondo.

Il Calendario del Mondiale per Club 2025 prevede che le partite siano suddivise in diverse fasce orarie in modo da permettere a tutti i tifosi da ogni parte del mondo di seguirle in diretta.

Nella fase a gironi, le 32 squadre sono divise in 8 gruppi da 4 ciascuno. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo e si affronteranno negli ottavi in gara secca. Non è prevista la finale per il terzo posto. Le due squadre italiane partecipanti sono Inter e Juventus.

Si tratta din un edizione ricchissima in cui si sfideranno le 32 migliori squadre del mondo così suddivise: 12 europee, 6 sudamericane, 4 africane, 4 asiatiche, 5 del Nord-Centro America, 1 dell’Oceania.

Questo nuovo evento per Club si giocherà ogni quattro anni e ricalca il formato del tradizionale Mondiale di calcio per Nazionali (che dal 2026 passerà a 48 squadre).

Il Montepremi è stratosferico 1 miliardo di dollari totali da distribuire tra le 32 partecipanti, più un fondo per la crescita del calcio globale. Insieme ad una sfilata di stelle del calcio e grande ambizione sono tutti gli ingredienti per vivere un mese di calcio eccezionale.

Dove vedere le partite del Mondiale per Club in Diretta Tv e Streaming:

Tutte le partite del mondiale di calcio per Club FIFA saranno visibili gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Per iniziare ad usare DAZN basta seguire queste istruzioni:

Scarica l’app gratuita di DAZN dal tuo normale store di app sul TV , telefono , tablet o dispositivo di streaming

dal tuo normale store di app sul , , o Su laptop o PC , visita il sito www.DAZN.com/home

, visita il sito www.DAZN.com/home Seleziona “ Inizia ora ” oppure “ Accedi “

” oppure “ “ Inserisci il tuo indirizzo email , oppure registrati tramite Apple , Google o Facebook

, oppure registrati tramite , o Avrai così accesso a tutti i contenuti gratuiti di DAZN , comprese tutte le partite e i contenuti del Mondiale per Club

, comprese Potrai anche scegliere di passare al servizio premium di DAZN per il Mondiale per Club oppure a un abbonamento standard a DAZN, se lo desideri

Diretta Mondiale per Club sulle reti Mediaset:

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Le partite sulle reti Mediaset saranno visibili su Canale 5, Italia 1 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Per quanto riguarda le partite di Inter e Juventus, Mediaset trasmetterà in diretta in chiaro le seguenti gare:

21 giugno, ore 21:00: Inter – Urawa Red Diamonds su Canale 5.

22 giugno, ore 18:00: Juventus – Wydad Casablanca su Italia 1.

26 giugno, ore 03:00: Inter – River Plate su Italia 1.

26 giugno, ore 21:00: Juventus – Manchester City su Canale 5.

Le partite della Fase a Gironi in Diretta Tv sulle reti Mediaset:

15 GIUGNO: ore 2.00 INTER MIAMI-AL AHLY (Italia 1)

(Italia 1) 15 GIUGNO: ore 21 PSG-ATLETICO MADRID (Italia 1)

(Italia 1) 16 GIUGNO: ore 21 CHELSEA- LOS ANGELES FC (Italia 1)

(Italia 1) 17 GIUGNO: ore 18 FLUMINENSE-BORUSSIA DORTMUND (Italia 1)

(Italia 1) 18 GIUGNO: ore 3 MONTERREY-INTER (Differita Italia 1 ore 21)

(Differita Italia 1 ore 21) 19 GIUGNO: ore 3 JUVENTUS-AL AIN (Italia 1)

(Italia 1) 19 GIUGNO: ore 21 INTER MIAMI-PORTO (Italia 1)

(Italia 1) 20 GIUGNO: ore 21 FLAMENGO-CHELSEA (Italia 1)

(Italia 1) 21 GIUGNO: ore 21 INTER-URAWA (Canale 5)

(Canale 5) 22 GIUGNO: ore 18 JUVENTUS-WYDAD (Italia 1)

(Italia 1) 23 GIUGNO: ore 21 ATLETICO MADRID-BOTAFOGO (Italia 1)

(Italia 1) 24 GIUGNO: ore 21 BENFICA-BAYERN (Italia 1)

(Italia 1) 26 GIUGNO: ore 3 INTER-RIVER PLATE (Italia 1)

(Italia 1) 26 GIUGNO: ore 21 JUVENTUS-MANCHESTER CITY (Canale 5)

Calendario completo partite Mondiale per Club 2025:



Sabato 14 giugno

Gruppo A: Al Ahly FC – Inter Miami CF – Hard Rock Stadium, Miami, ore 20:00 (in Italia 02:00 del 15 giugno)

Domenica 15 giugno

Gruppo C: FC Bayern Monaco – Auckland City FC – Stadio TQL, Cincinnati, 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo B: Paris Saint-Germain – Atletico de Madrid – Stadio Rose Bowl, Los Angeles, ore 12:00 (in Italia 21:00)

Gruppo A: SE Palmeiras – FC Porto – MetLife Stadium, New York, New Jersey, ore 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo B: Botafogo – Seattle Sounders FC – Lumen Field, Seattle, ore 19:00 (in Italia 04:00 del 16 giugno)

Lunedì 16 giugno

Gruppo D: Chelsea FC – LAFC – Stadio Mercedes-Benz, Atlanta, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo C: CA Boca Juniors – SL Benfica – Hard Rock Stadium, Miami, ore 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo D: CR Flamengo – Espérance – Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00 (in Italia 03:00 del 17 giugno)

Martedì 17 giugno

Gruppo F: Fluminense FC – Borussia Dortmund – MetLife Stadium, New York New Jersey, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo E: CA River Plate – Urawa Red Diamonds – Lumen Field, Seattle, ore 12:00 (in Italia 21:00)

Gruppo F: Ulsan HD – Mamelodi Sundowns FC – Stadio Inter&Co, Orlando, ore 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo E: CF Monterrey – FC Internazionale Milano – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, ore 18:00 (in Italia 03:00 del 18 giugno)

Mercoledì 18 giugno

Gruppo G: Manchester City – Wydad AC – Lincoln Financial Field, Philadelphia, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo H: Real Madrid C.F. – Al Hilal – Hard Rock Stadium, Miami, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo H: CF Pachuca – FC Salzburg – Stadio TQL, Cincinnati, ore 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo G: Al Ain FC – Juventus FC – Audi Field, Washington D.C., ore 21:00 (in Italia 03:00 del 19 giugno)

Giovedì 19 giugno

Gruppo A: SE Palmeiras – Al Ahly FC – MetLife Stadium, New York, New Jersey, 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo A: Inter Miami CF – FC Porto – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo B: Seattle Sounders FC – Atlético de Madrid – Lumen Field, Seattle, ore 15:00 (in Italia 00:00)

Gruppo B: Paris Saint-Germain – Botafogo – Stadio Rose Bowl, Los Angeles, ore 18:00 (in Italia 03:00 del 20 giugno)

Venerdì 20 giugno

Gruppo C: SL Benfica – Auckland City FC – Stadio Inter&Co, Orlando, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo D: CR Flamengo – Chelsea FC – Lincoln Financial Field, Philadelphia, ore 14:00 (in Italia 20:00)

Gruppo D: LAFC – Espérance – GEODIS Park, Nashville, 17:00 (in Italia 00:00)

Gruppo C: FC Bayern München – CA Boca Juniors – Hard Rock Stadium, Miami, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 21 giugno)

Sabato 21 giugno

Gruppo F: Mamelodi Sundowns FC contro Borussia Dortmund – Stadio TQL, Cincinnati, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo E: FC Internazionale Milano – Urawa Red Diamonds – Lumen Field, Seattle, ore 12:00 (in Italia 21:00)

Gruppo F: Fluminense FC – Ulsan HD – MetLife Stadium, New York, New Jersey, 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo E: CA River Plate – CF Monterrey – Stadio Rose Bowl, Los Angeles, ore 18:00 (in Italia 03:00 del 22 giugno)

Domenica 22 giugno

Gruppo G: Juventus FC – Wydad AC – Lincoln Financial Field, Philadelphia, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo H: Real Madrid C.F. – CF Pachuca – Bank of America Stadium, Charlotte, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo H: FC Salzburg – Al Hilal – Audi Field, Washington D.C., ore 18:00 (in Italia 00:00)

Gruppo G: Manchester City – Al Ain FC – Stadio Mercedes-Benz, Atlanta, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 23 giugno)

Lunedì 23 giugno

Gruppo B: Seattle Sounders FC-Paris Saint-Germain – Lumen Field, Seattle, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Gruppo B: Atlético de Madrid – Botafogo – Stadio Rose Bowl, Los Angeles, ore 12:00 (in Italia 21:00)

Gruppo A: Inter Miami CF – SE Palmeiras – Hard Rock Stadium, Miami, ore 21:00 (in Italia 00:00)

Gruppo A: FC Porto – Al Ahly FC – MetLife Stadium, New York, New Jersey, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 24 giugno)

Martedì 24 giugno

Gruppo C: Auckland City FC – CA Boca Juniors – GEODIS Park, Nashville, ore 14:00 (in Italia 21:00)

Gruppo C: SL Benfica – FC Bayern München – Bank of America Stadium, Charlotte, ore 15:00 (in Italia 22:00)

Gruppo D: LAFC – CR Flamengo – Camping World Stadium, Orlando, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 25 giugno)

Gruppo D: Espérance – Chelsea FC – Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00 (in Italia 03:00 del 25 giugno)

Mercoledì 25 giugno

Gruppo F: Borussia Dortmund v Ulsan HD – Stadio TQL, Cincinnati, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo F: Mamelodi Sundowns FC – Fluminense FC – Hard Rock Stadium, Miami, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo E: FC Internazionale Milano – CA River Plate – Lumen Field, Seattle, 18:00 (in Italia 03:00 del 26 giugno)

Gruppo E: Urawa Red Diamonds – CF Monterrey – Stadio Rose Bowl, Los Angeles, ore 18:00 (in Italia 03:00 del 26 giugno)

Giovedì 26 giugno

Gruppo G: Juventus FC – Manchester City – Camping World Stadium, Orlando, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo G: Wydad AC – Al Ain FC – Audi Field, Washington D.C., ore 15:00 (in Italia 21:00)

Gruppo H: Al Hilal – CF Pachuca – GEODIS Park, Nashville, ore 20:00 (in Italia 03:00)

Gruppo H: FC Salzburg – Real Madrid C. F. – Lincoln Financial Field, Filadelfia, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 27 giugno)

Sabato 28 giugno Ottavi di Finale

Partita 49: Vincitori del Gruppo A contro i secondi classificati del Gruppo B – Lincoln Financial Field, Filadelfia, 12:00 (in Italia 18:00)

Partita 50: Vincitori del Gruppo C e secondi classificati del Gruppo D – Bank of America Stadium, Charlotte, ore 16:00 (in Italia 22:00)

Domenica 29 giugno Ottavi di Finale

Partita 51: Vincitori del Gruppo B contro i secondi classificati del Gruppo A – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, ore 12:00 (in Italia 18:00)

Partita 52: Vincitori del Gruppo D e secondi classificati del Gruppo C – Hard Rock Stadium, Miami, ore 16:00 (in Italia 22:00)

Lunedì 30 giugno Ottavi di Finale

Partita 53: Vincitori del Gruppo E e secondi classificati del Gruppo F – Bank of America Stadium, Charlotte, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Partita 54: Vincitori del Gruppo G e secondi classificati del Gruppo H – Camping World Stadium, Orlando, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 1° luglio)

Martedì 1 luglio Ottavi di Finale

Partita 55: Vincitori del Gruppo H e secondi classificati del Gruppo G – Hard Rock Stadium, Miami, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Partita 56: Vincitori del Gruppo F e secondi classificati del Gruppo E – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, ore 21:00 (in Italia 03:00 del 2 luglio)

Venerdì 4 luglio Quarti di Finale

Partita 57: Vincitore partita 53 contro Vincitore partita 54 – Camping World Stadium, Orlando, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Partita 58: Vincitore partita 49 – Vincitore partita 50 – Lincoln Financial Field, Filadelfia, 21:00 (in Italia 03:00 del 5 luglio)

Sabato 5 luglio Quarti di Finale

Incontro 59: Vincitore incontro 51 v Vincitore incontro 52 – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 12:00 (in Italia 18:00)

Partita 60: Vincitore partita 55 v Vincitore partita 56 – MetLife Stadium, New York, New Jersey, 16:00 (in Italia 22:00)

Martedì 8 luglio Semifinale

Partita 61: Vincitore partita 57 – Vincitore partita 58 – MetLife Stadium, New York, New Jersey, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Mercoledì 9 luglio Semifinale

Partita 62: Vincitore partita 59 contro Vincitore partita 60 – MetLife Stadium, New York, New Jersey, ore 15:00 (in Italia 21:00)

Domenica 13 luglio Finale

Partita 63: Vincente partita 61 v Vincente partita 62 – MetLife Stadium, New York, New Jersey, ore 15:00 (in Italia 21:00)

MONDIALE PER CLUB 2025, IL CALENDARIO DEI GIRONI

Girone A

Al Ahly-Inter Miami

Palmeiras-Porto

Porto-Inter Miami

Palmeiras-Al Ahly

Palmeiras-Inter Miami

Porto-Al Ahly

Girone B

Botafogo-Seattle Sounders

PSG-Atletico Madrid

PSG-Botafogo

Atletico Madrid-Seattle Sounders

PSG-Seattle Sounders

Atletico Madrid-Botafogo

Girone C

Bayern Monaco-Auckland City

Boca Juniors-Benfica

Bayern Monaco-Boca Juniors

Benfica-Auckland City

Bayern Monaco-Benfica

Boca Juniors-Auckland City

Girone D

Flamengo-ES Tunis

Chelsea-Los Angeles Fc

Flamengo-Chelsea

ES Tunis-Los Angeles Fc

Flamengo-Los Angeles Fc

Chelsea-ES Tunis

Girone E

River Plate-Urawa Red Diamonds

INTER-Monterrey

INTER-Urawa Red Diamonds

River Plate-Monterrey

INTER-River Plate

Monterrey-Urawa Red Diamonds

Girone F

Fluminense-Borussia Dortmund

Ulsan HD-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Ulsan HD

Borussia Dortmund-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund-Ulsan HD

Girone G

Manchester City-Wydad

JUVENTUS-Al Ain

Manchester City-Al Ain

JUVENTUS-Wydad

Manchester City-JUVENTUS

Wydad-Al Ain

Girone H

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salisburgo

Real Madrid-Pachuca

Al Hilal-Salisburgo

Real Madrid-Salisburgo

Al Hilal-Pachuca

MONDIALE PER CLUB 2025, GLI STADI

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.