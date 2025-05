Modular vs Monolithic Blockchains: la nuova sfida dell’infrastruttura Web3

Nel dibattito sull’evoluzione delle infrastrutture Web3, sta emergendo con forza un nuovo paradigma: blockchain modulari contro blockchain monolitiche. Questa distinzione tecnica non è solo accademica: influisce su scalabilità, sicurezza, decentralizzazione e sulla capacità di ogni rete di supportare applicazioni complesse e sostenibili nel tempo. Comprendere questa differenza è fondamentale per sviluppatori, investitori e chiunque voglia capire il futuro di internet decentralizzato.

Cosa sono le blockchain monolitiche

Una blockchain monolitica è una rete in cui tutti i principali compiti vengono gestiti da un unico livello: esecuzione delle transazioni, consenso tra i nodi e disponibilità dei dati. Esempi noti di blockchain monolitiche sono Ethereum (prima della sua modularizzazione), Solana e Bitcoin.

Le caratteristiche principali di questo approccio sono la gestione integrata di tutte le funzioni, un’elevata coerenza tra i nodi e una struttura relativamente semplice da comprendere. Tuttavia, presentano anche limiti importanti. La scalabilità richiede un aumento della potenza di ogni nodo, rendendo il sistema più centralizzato nel tempo. Inoltre, l’intera rete è più difficile da aggiornare o modificare senza impatti su tutta la struttura.

La visione delle blockchain modulari

Le blockchain modulari invece separano le funzioni principali in livelli specializzati, delegando a ogni livello un compito specifico. Alcuni progetti si occupano solo del consenso e della disponibilità dei dati, altri si specializzano nell’esecuzione delle transazioni e altri ancora nella verifica delle prove.

Tra i progetti più rappresentativi troviamo Celestia, che offre consenso e data availability, EigenLayer, che permette di riutilizzare la sicurezza di Ethereum, e Fuel Network, una piattaforma di esecuzione veloce. I rollup come Arbitrum e Optimism rientrano a pieno titolo in questa visione modulare, spostando il carico computazionale fuori dal layer principale.

Il vantaggio principale delle blockchain modulari è la scalabilità orizzontale, cioè la possibilità di far crescere l’ecosistema attraverso catene specializzate piuttosto che potenziare ogni singolo nodo. Inoltre, ogni componente può essere aggiornato indipendentemente dagli altri, favorendo l’innovazione continua.

Perché questo dibattito è cruciale

Il confronto tra blockchain monolitiche e modulari è strategico. Chi punta alla mass adoption attraverso performance elevate, come Solana o Aptos, preferisce l’approccio monolitico. Al contrario, chi crede nella componibilità, nella flessibilità e in una scalabilità sostenibile, si sta orientando verso la modularità, come avviene nel mondo Ethereum post-merge.

Questa distinzione impatterà profondamente la costruzione di nuove dApp, l’evoluzione dei marketplace NFT, l’interoperabilità tra blockchain e l’intero settore DeFi. La modularità, in particolare, introduce un paradigma simile al cloud computing, dove ogni servizio può essere integrato e combinato in modo flessibile.

Riepilogo delle differenze

Blockchain monolitiche: un solo sistema che gestisce tutto. Meno flessibili ma spesso più performanti, richiedono nodi potenti e una rete omogenea.

Blockchain modulari: ogni funzione (esecuzione, consenso, disponibilità dei dati) può essere delegata a reti diverse. Più scalabili, più aggiornabili, più complesse da progettare ma più flessibili e future-proof.

Esempi di monolitiche: Solana, Bitcoin, Ethereum classico

Esempi di modulari: Celestia, Fuel, Arbitrum, Optimism, EigenLayer

Il futuro delle blockchain potrebbe non essere dominato da un solo modello. Monolitico e modulare possono coesistere, con casi d’uso specifici che favoriscono l’uno o l’altro. Tuttavia, la crescente complessità delle applicazioni Web3 e la richiesta di scalabilità senza sacrificare la decentralizzazione fanno della modularità una delle innovazioni più rilevanti e decisive per il decennio a venire. Comprendere questa distinzione oggi significa poter scegliere, costruire o investire meglio domani.