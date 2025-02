Meta punta sull’Intelligenza Artificiale: Robot umanoide per le faccende domestiche

Le aziende tecnologiche sono sempre più concentrate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) per migliorare i propri prodotti e distinguersi come leader innovativi nel settore. Tra queste, Meta sta lavorando intensamente per realizzare progressi significativi nell’ambito dell’AI. Secondo recenti indiscrezioni, il colosso tecnologico starebbe sviluppando un hardware robotico umanoide capace di gestire le faccende domestiche, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana degli utenti.

Un robot umanoide per la casa: il progetto di Meta

Secondo un rapporto di Bloomberg, Meta sta sviluppando un robot umanoide alimentato dall’intelligenza artificiale e progettato per assistere nelle attività domestiche. L’azienda avrebbe istituito una nuova divisione all’interno dei Reality Labs per concentrarsi su questo ambizioso progetto, sfruttando i propri modelli di AI per compiti pratici come piegare il bucato o caricare la lavastoviglie.

Meta non si occuperà direttamente della produzione del robot, ma fornirà il software, i sensori e l’intelligenza artificiale, collaborando con aziende specializzate nella robotica per la realizzazione del prodotto. Attualmente, la compagnia è in trattative con Unitree Robotics e Figure AI per portare avanti il progetto. Secondo quanto dichiarato dal Chief Technology Officer di Meta, Andrew Bosworth, l’azienda ha già investito ingenti risorse nei Reality Labs e nell’intelligenza artificiale per avanzare nel settore della robotica.

Bosworth ha affermato:

“Crediamo che espandere il nostro portafoglio investendo in questo campo aggiungerà valore a Meta AI e ai nostri programmi di realtà mista e aumentata.”

Meta assume un esperto per guidare l’iniziativa

Per guidare questa iniziativa, Meta ha assunto Marc Whitten, ex CEO di Cruise, come Vicepresidente della divisione Robotica. Whitten vanta un’esperienza di spicco con aziende come Microsoft, Unity e Amazon, e Meta conta sulle sue competenze per portare avanti questo progetto innovativo. Questo passo rientra nella strategia più ampia della compagnia di integrare l’AI e la realtà aumentata per rivoluzionare la gestione delle attività domestiche.

La corsa alla robotica domestica: Meta, Apple e Google a confronto

Meta non è l’unica azienda a puntare sulla robotica domestica. Anche Apple sta valutando la possibilità di includere robot domestici nella sua gamma di prodotti per la casa intelligente, e si vocifera che possa essere uno dei prossimi grandi progetti dell’azienda. Google, dal canto suo, ha già pubblicato numerosi studi nel campo della robotica e sta investendo attivamente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie.

Questi progressi dimostrano che il concetto di robot domestici, un tempo relegato alla fantascienza e ai cartoni animati come I Pronipoti (The Jetsons), sta diventando una realtà concreta. Anche se i dettagli sul progetto di Meta sono ancora limitati, è probabile che nei prossimi mesi emergano ulteriori informazioni, dando una visione più chiara sul futuro della robotica per la casa.