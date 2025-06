Manchester United – Victor Osimhen: offerti 75 milioni e ingaggio da 12 milioni l’anno

Il Manchester United ha ufficialmente riaperto i contatti con il Napoli per il possibile trasferimento dell’attaccante Victor Osimhen, dopo che è saltato l’accordo con l’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Salta il trasferimento in Arabia Saudita, Osimhen verso la Premier League

Il nazionale nigeriano, reduce da una stagione stellare in prestito al Galatasaray con 37 gol e 8 assist in 41 partite, sembrava ormai destinato al trasferimento nel campionato saudita. Tuttavia, l’affare con l’Al-Hilal è saltato per divergenze contrattuali, nonostante le trattative avanzate con la dirigenza guidata da Simone Inzaghi.

Nel frattempo, i rapporti con l’allenatore del Napoli Antonio Conte si sono deteriorati al punto da rendere inevitabile l’addio dell’attaccante. Per questo, Osimhen è atteso verso una nuova avventura in Europa, con la Premier League come probabile destinazione.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Liverpool, ma ora sembrano essere i Red Devils i più vicini a chiudere l’affare.

I dettagli dell’offerta dello United: stipendio da top player e maxi cifra al Napoli

Secondo quanto riportato da FootMercato, il Manchester United avrebbe già discusso con il Napoli i dettagli del trasferimento e le richieste economiche del giocatore. I Red Devils sarebbero pronti a offrire 75 milioni di euro complessivi, inclusi bonus, al club partenopeo, e un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione al centravanti nigeriano.

Considerando che Osimhen ha solo un anno di contratto rimanente, il Napoli rischierebbe di perderlo a zero nel 2026. Per questo motivo, nonostante la cifra sia leggermente inferiore agli oltre 78 milioni di euro spesi nel 2020 per acquistarlo dal Lille, De Laurentiis potrebbe accettare l’offerta per evitare una minusvalenza futura.

Dal suo arrivo in azzurro, Osimhen ha segnato 76 reti e fornito 18 assist in 133 presenze ufficiali, risultando decisivo nella stagione dello scudetto 2022-23, in cui realizzò 26 gol in 32 partite di Serie A. Tuttavia, l’arrivo di Romelu Lukaku la scorsa estate e le tensioni interne lo hanno tenuto ai margini della rosa.

Sfida tra giganti: anche il Chelsea osserva, ma lo United accelera

Già lo scorso anno, Chelsea e Al-Ahli avevano provato a strappare il giocatore al Napoli nell’ultimo giorno di mercato, ma entrambi i trasferimenti sfumarono. Resta da capire se i Blues tenteranno un nuovo assalto in questa sessione.

Impatto su Viktor Gyökeres?

Il ritorno di fiamma del Manchester United per Osimhen potrebbe complicare la corsa per Viktor Gyökeres, altro obiettivo dei Red Devils. Il tecnico Rúben Amorim vorrebbe ricongiungersi con l’attaccante svedese, ma sullo sfondo resta anche l’Arsenal, che ha già avanzato un’offerta ufficiale allo Sporting Lisbona, benché destinata al rifiuto.

Nonostante il forte legame tra Gyökeres e Amorim, lo United potrebbe presto abbandonare questa pista se l’affare Osimhen dovesse concretizzarsi.