Per chi non volesse attendere il lancio del MacBook Air M4, il MacBook Pro base attualmente disponibile offre una configurazione con CPU da 10 core, GPU da 10 core, 16GB di RAM unificata e 512GB di memoria interna a un prezzo scontato di 1.399 dollari su Amazon, con un risparmio di 200 dollari rispetto al prezzo originale.

Tuttavia, è importante sottolineare che il benchmark utilizzato non è ideale per misurare carichi di lavoro sostenuti o sollecitare al massimo la GPU del chip M4. Pertanto, è probabile che quando le prime unità commerciali saranno disponibili, le prestazioni risulteranno molto simili.

Il benchmark emerso mostra il MacBook Air M4 dotato di 24GB di memoria RAM unificata, con frequenze della CPU invariate rispetto ai modelli precedenti. Secondo quanto riportato dai risultati di Geekbench 6 Metal, il nuovo MacBook Air M4 è identificato con il codice Mac16,12 e presenta un SoC con quattro core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza energetica. Al momento non c’è conferma riguardo l’introduzione di una versione con CPU da 9 core, quindi queste sono le informazioni disponibili. La frequenza massima dei core ad alte prestazioni è di 4,41GHz, la più alta mai registrata per un chip M4.

Apple è in procinto di annunciare le versioni da 13 e 15 pollici del nuovo MacBook Air con chip M4, con una presentazione prevista già a partire da marzo. Prima del lancio ufficiale, sono già trapelati online alcuni risultati dei benchmark di questi modelli, che forniscono un primo sguardo sulle loro prestazioni. Dai dati emersi, le differenze rispetto al MacBook Pro base con chip M4 sono minime, dal momento che entrambi i computer portatili condividono lo stesso Apple Silicon.

MacBook Air M4 in arrivo: Prestazioni da Pro!

