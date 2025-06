Luciano Spalletti verso Al-Nassr? Offerta shock da 18 milioni l’anno

Luciano Spalletti è stato ufficialmente esonerato dalla guida della Nazionale italiana dopo un inizio disastroso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: una pesante sconfitta per 3-0 in Norvegia seguita da un risicato 2-0 contro la Moldova hanno convinto la FIGC a voltare pagina.

Ma per Spalletti il futuro potrebbe già essere scritto. Secondo quanto trapela da fonti vicine al club, Al-Nassr avrebbe presentato un’offerta da capogiro: 18 milioni di euro a stagione per due anni per sedere sulla panchina del club saudita. Un’offerta che difficilmente si può ignorare, specie dopo le tensioni e le pressioni vissute da CT degli Azzurri.

Il club saudita, dove Cristiano Ronaldo è il leader assoluto, starebbe dunque valutando un cambio di guida tecnica. L’attuale allenatore Stefano Pioli, insediatosi a settembre 2024, potrebbe essere rimpiazzato da un altro italiano, in una scelta che segna continuità nella visione tattica europea, ma anche un passo deciso verso un profilo più internazionale.

L’interesse di Al-Nassr per Spalletti non è nato oggi. Le prime avances sarebbero arrivate già domenica scorsa, alla vigilia della sfida contro la Moldova, poco dopo l’annuncio informale dell’addio del tecnico toscano in conferenza stampa. La proposta è chiara: due anni di contratto a cifre mai viste prima per lui, con la possibilità di gestire una rosa ambiziosa e in crescita.

Per Spalletti, reduce dalla vittoria dello Scudetto col Napoli e dalla travagliata parentesi in Nazionale, il passaggio in Arabia Saudita rappresenterebbe una sfida completamente nuova, ma anche l’occasione di lavorare con un fuoriclasse assoluto come Ronaldo, in un contesto dove le pressioni mediatiche sono molto diverse da quelle italiane, ma le aspettative restano altissime.

Nel frattempo, la Nazionale italiana è ancora senza un commissario tecnico, mentre cresce la preoccupazione per il futuro immediato. I tifosi si dividono tra chi accusa Spalletti di non aver saputo gestire la transizione generazionale e chi punta il dito contro una federazione poco lungimirante.

Il dossier Spalletti resta aperto, ma il futuro potrebbe davvero parlare arabo. Ora la palla passa al tecnico di Certaldo: accetterà il ricco invito di Al-Nassr o prenderà una pausa dal calcio per ricaricare le batterie dopo il ciclone Azzurro?