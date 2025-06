Lazio rifiuta un’importante offerta del Bournemouth per Mario Gila

La Lazio ha respinto un’importante offerta proveniente dalla Premier League per uno dei suoi talenti difensivi più promettenti: Mario Gila. A riportarlo è Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Bournemouth, club inglese noto per il suo recente attivismo sul mercato, avesse messo sul piatto una proposta economica rilevante per assicurarsi il difensore spagnolo. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito e l’area tecnica della Lazio hanno deciso di fare muro e trattenere il giocatore.

Arrivato dal Real Madrid Castilla, Mario Gila si è progressivamente ritagliato uno spazio sempre più importante nelle rotazioni difensive biancocelesti. Classe 2000, è un difensore centrale dotato di ottimo senso della posizione, pulizia negli interventi e grande intelligenza tattica. Nella scorsa stagione ha convinto sia Maurizio Sarri che Igor Tudor, mostrando una crescita costante e una maturità superiore alla sua età.

Nonostante inizialmente partisse dietro nelle gerarchie, Gila ha approfittato delle occasioni concesse per guadagnare fiducia e minuti, dimostrando di poter essere un profilo affidabile sia in Serie A che in campo europeo.

Il Bournemouth ha identificato in Gila un potenziale rinforzo per il proprio reparto difensivo, puntando su un giocatore giovane ma già pronto per confrontarsi con i ritmi intensi della Premier League. Secondo Pedullà, la cifra proposta dagli inglesi era molto generosa, abbastanza da far riflettere il club romano.

Tuttavia, la Lazio ha scelto di non monetizzare nell’immediato, preferendo consolidare la struttura tecnica della rosa. I motivi principali dietro al rifiuto sarebbero:

Continuità progettuale : la Lazio vuole costruire una difesa del futuro che ruoti attorno a profili giovani ma già integrati, e Gila rientra pienamente in questa visione.

: la Lazio vuole costruire una difesa del futuro che ruoti attorno a profili giovani ma già integrati, e Gila rientra pienamente in questa visione. Sostenibilità sportiva prima di quella economica : la società ha già fatto cessioni importanti negli ultimi anni e non vuole perdere altri giovani in ascesa, soprattutto senza garanzie di un sostituto all’altezza.

: la società ha già fatto cessioni importanti negli ultimi anni e non vuole perdere altri giovani in ascesa, soprattutto senza garanzie di un sostituto all’altezza. Valutazione in crescita: Gila è ancora giovane e, in caso di conferma nelle prossime stagioni, il suo valore di mercato potrebbe salire ulteriormente, garantendo un ritorno economico maggiore in futuro.

L’interesse nei confronti di Gila non sembra destinato a esaurirsi: oltre al Bournemouth, altri club europei hanno chiesto informazioni sul giocatore. Tuttavia, al momento la Lazio appare determinata a non privarsi del centrale iberico, considerandolo una risorsa preziosa per affrontare sia il campionato che le competizioni internazionali.