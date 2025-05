Lazio-Juventus, dove vedere il match valido per la 36ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 10 maggio alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Lazio-Juventus. Si affrontano due formazioni appaiate a quota 63 punti, in piena lotta per un posto in Champions League. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato migliore per i biancocelesti, con tre successi e due pareggi, a fronte di una sconfitta in più per i bianconeri (11 punti contro 8). Non è mai successo prima che tre squadre si trovino appaiate in classifica, a quota 63 punti, a sole tre giornate dal termine del campionato (Juventus, Lazio e Roma). Un punto sotto, a quota 62 punti, c’è il Bologna, ancora in piena corsa per entrare nella massima competizione europea.

In compenso i bianconeri sono la squadra che hanno battuto più volte i biancocelesti, dopo l’Inter, da quando si sono affrontate nella Serie A. I successi dei piemontesi sono 87, contro 36 vittorie biancocelesti e 38 pareggi.

Lazio-Juventus. La Lazio è reduce da due successi casalinghi contro i bianconeri in Serie A, record che è riuscito a ripetere dal 2001, mentre con tre vittorie consecutive eguaglierebbe uno ottenuto nel periodo ottobre 1953-maggio 1956.

I biancocelesti hanno pareggiato le ultime cinque partite disputate in casa di Serie A, la serie più lunga nella competizione. Non arrivano a sei segni X consecutivi dal 1991.

Un match molto delicato per entrambe, con il rischio che non possa offrire molto spettacolo. Speriamo di essere smentiti in tal senso.

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 10 maggio

10 maggio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Lazio-Juventus, match della 36° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Lazio-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Lazio Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.