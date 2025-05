Video Gol Highlights Lazio-Juventus 1-1: Sintesi 10-05-2025

Video Gol e Highlights Lazio-Juventus 1-1, 36° Giornata Serie A: segna Kolo Muani ad inizio ripresa, acciuffa il risultato Vecino in pieno recupero!

Un pareggio che mantiene invariate le distanze tra le squadre in lotta per un posto Champions. Lazio e Juventus sono a pari merito a quota 64. Il Bologna, vista la sconfitta di ieri sera, perde un punto, fermo a quota 62.

In attesa della Roma, la lotta si fa sempre più nel vivo per l’ultimo posto nella maggiore competizione europea!

Sintesi di Lazio-Juventus 1-1

Partita che vede subito partire forte i biancocelesti. Dele-Bashiru riceve un ottimo passaggio in area ed ha tutto il tempo per calciare in porta. Il suo tiro indirizzato all’angolino basso di destra viene bloccato da Di Gregorio.

Nonostante nei primi dieci minuti di gioco il possesso è in mano ai bianconeri, quest’ultimi non hanno creato occasioni da rete. I biancocelesti, invece, si sono resi pericolosi in una circostanza, impegnando severamente il numero uno dei torinesi.

Piano piano i bianconeri prendono possesso del pallone e provano a costruire trame di gioco in grado di offendere con più determinazione.

Le azioni si capovolgono da una parte e dall’altra, ma fino ad ora nessuna delle due formazioni sembra in grado di fare centro. Gioco spezzettato per continui falli, passaggi lunghi e filtranti che vengono intercettati dalle rispettive difese avversarie. 3-2 il conto dei tiri totali per i bianconeri alla mezz’ora della prima frazione.

Pochi minuti dopo la mezz’ora bianconeri che si rendono pericolosi con Alberto Costa, il quale prova una conclusione in area, ma il suo tentativo viene bloccato da un difensore che spedisce in calcio d’angolo.

Quando mancano tre minuti al termine della prima frazione Renato Veiga esagera e calcia in maniera troppo forte la punizione, mandando la sfera fuori dal rettangolo di gioco. Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione.

Al secondo minuto di gioco della ripresa il centrocampista francese Thuram effetta una conclusione dal limite, ma la sfera esce abbondantemente sulla destra.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Al sesto minuto Randal Kolo Muani si lancia a prendere un cross di McKennie, colpisce di testa da due passi ed insacca la rete del vantaggio!

Al quarto d’ora della ripresa Pierre Kalulu effettua un brutto fallo ai danni di un avversario e l’arbitro non può far altro che espellere il difensore dei piemontesi. Bianconeri in dieci nell’ultima mezz’ora!

Quando scocca il settantunesimo minuto di gioco Guendouzi raccoglie un passaggio dalla fascia, alza la testa, decide di tirare dal limite. La sua conclusione, però, viene fermata da un difensore.

Alla mezz’ora Mario Gila salta in area per raggiungere un pallone, stacca di testa verso l’angolino basso di sinistra, ma Di Gregorio si oppone alla grande e sventa la minaccia!

Due minuti più tardi è Pedro che prova una staffilata con l’esito di pochissimo alto sopra la traversa! All’ottantesimo l’attaccante spagnolo si ripete con una conclusione dal limite, ma trova un grande Di Gregorio a bloccare il suo tentativo!

Due minuti dopo il difensore Mario Gila colpisce la sfera dalla media distanza, ma un difensore blocca tutto. A tre minuti dal termine del tempo regolamentare Alessio Romagnoli prova a sorprendere il portiere avversario con un pallonetto morbido, ma la sfera termina alta di poco.

Subito dopo ci sono le proteste dei biancocelesti, i quali reclamano un calcio di rigore! Non è dello stesso avviso l’arbitro che fa segno di proseguire.

PAREGGIO DELLA LAZIO! Vecino si trova in area di rigore al posto giusto, visto che raccoglie un rimbalzo e riesce a colpire la sfera indirizzandola nell’angolino basso di destra!

Dopo dieci minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine dell’incontro.

Highlights e Video Gol di Lazio-Juventus 1-1

Tabellino di Lazio-Juventus 1-1

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (65′ Manuel Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (67′ Vecino); Isaksen (53′ Pedro), Dele-Bashiru (53′ Boulaye Dia), Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa (79′ Luiz), Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez [46′ Conceicao (86′ Gatti)], Mckennie; Kolo Muani [76′ Adzic (86′ Vlahovic)]. Allenatore: Tudor

ARBITRO: Davide Massa (Imperia)

GOL: 61′ Kolo Muani (J)

ASSIST: 61′ McKennie (J)

AMMONITI: 21′ Khephren Thuram (J), 28′ Nicolo Savona (J), 55′ Locatelli (J), 69′ Castellanos (L), 80′ Pellegrini (L), 90′ Guendouzi (L), 90′ Vecino (L), 92′ Zaccagni (L), 93′ McKennie (J)

ESPULSIONI: 60′ Kalulu (J)

NOTE: un minuto di recupero al termine del primo tempo, dieci nella ripresa