La Roma annuncia il rinnovo di contratto di Leandro Paredes fino a giugno 2026

Serie A in TV su SKY e DAZN

Calcio, basket, e tanto altro, tutto in un unico posto. Con DAZN, lo sport è sempre con te, live e on demand!

Lo Sport in diretta su DAZN

Non perderti le ultime news.

Ad oggi, Paredes ha totalizzato 129 presenze con la Roma, realizzando 10 gol. In questa stagione ha collezionato 27 presenze in tutte le competizioni, segnando una rete e fornendo un assist.

Paredes, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha vissuto una parte significativa della sua carriera con la maglia giallorossa. Il centrocampista, oggi trentenne, è approdato per la prima volta nella Capitale nel 2014, trasferendosi dal Boca Juniors. Ha vestito la maglia della Roma nelle stagioni 2014-15 e 2016-17, prima di intraprendere altre esperienze professionali all’estero. Nel 2023 è tornato nella città eterna, consolidando il suo legame con il club.

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.