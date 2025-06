Kevin De Bruyne è del Napoli: come giocherà con Conte

Kevin De Bruyne vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione: colpo clamoroso fortemente voluto da Conte e De Laurentis!

L’affare Napoli–De Bruyne è ufficiale.

Si è appena conclusa un operazione clamorosa, che segna l’inizio della nuova stagione azzurra subito dopo il rinnovo dell’allenatore Antonio Conte.

Affare concluso per Kevin De Bruyne al Napoli (Fonte foto: https://x.com/KevinDeBruyne)

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha centrato il primo obiettivo di mercato assicurandosi le prestazioni di uno dei centrocampisti più forti al mondo per la stagione 2025/2026.

Dopo aver vinto lo Scudetto e con Champions League all’orizzonte, il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa se vuole puntare a più obiettivi per la prossima stagione e ha bisogno di calciatori di esperienza e classe: il nome di Kevin De Bruyne garantisce entrambe.

De Bruyne, che il 28 giugno prossimo compirà 34 anni, dopo 10 anni da protagonista al Manchester City, si prepara a indossare l’azzurro del club partenopeo, con l’obiettivo di arricchire la squadra di Conte con la sua esperienza, visione di gioco e leadership.

Come è nata la trattativa tra De Bruyne e il Napoli

L’operazione tra De Bruyne ed il Napoli è stata rapida ma ben orchestrata.

Ecco le fasi chiave:

Primo interessamento del Napoli e contatto con l’agente

Trattativa approfondita e definizione dell’accordo

Visite mediche completate con successo

Firma del contratto e annuncio ufficiale

Un affare destinato a fare scuola, che conferma l’ambizione dei campioni d’Italia in carica.

Quanto guadagnerà Kevin De Bruyne al Napoli

La questione stipendio è uno degli aspetti più discussi. Ecco i dettagli:

Club Stipendio annuale netto Manchester City 19 milioni di euro SSC Napoli (base) 5,5 – 7 milioni di euro SSC Napoli (con bonus) fino a 10 milioni di euro

De Bruyne ha accettato un ingaggio inferiore per vivere una nuova avventura in Serie A. Il contratto ha durata biennale, con opzione per un terzo anno, e rientra nei parametri di sostenibilità finanziaria voluti dalla società.

Impatto economico e peso a bilancio

Dal punto di vista finanziario, l’affare è calibrato nei minimi dettagli:

Ammortamento annuo : circa 3 milioni di euro

: circa 3 milioni di euro Costo complessivo a bilancio: circa 9 milioni di euro

La struttura dell’accordo consente al Napoli di contenere i costi e di sfruttare al meglio l’investimento anche in termini di immagine e marketing.

Reazione virale sui social: Napoli impazzisce per De Bruyne

Il messaggio “KING KEV IS HERE” postato dalla SSC Napoli su X (ex Twitter) è diventato virale. I numeri parlano chiaro:

1 milione di visualizzazioni

21.000 like

4.597 condivisioni

630 commenti

Oltre 3.500 post correlati al tema “De Bruyne Napoli”

Il belga è già il protagonista assoluto del web, e il suo arrivo ha acceso la piazza partenopea come non accadeva da anni.