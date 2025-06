Juventus verso una nuova rivoluzione dirigenziale

La Juventus è nel pieno di una nuova fase di ricostruzione della propria infrastruttura dirigenziale, con scelte che potrebbero definire il futuro sportivo del club per i prossimi anni. Dopo la nomina ufficiale di Damien Comolli come nuovo General Manager, i riflettori sono puntati ora sul ruolo di Direttore Sportivo, con Cristiano Giuntoli prossimo all’esonero nonostante il suo recente arrivo da Napoli.

Il club bianconero sta valutando diversi profili di alto livello per rimpiazzare Giuntoli, e secondo le indiscrezioni, la decisione potrebbe arrivare a breve dopo il confronto tra Comolli e l’advisor Giorgio Chiellini.

Il francese Damien Comolli avrebbe indicato come sua preferenza Diego Lopez, 35 anni, già protagonista in Francia con il Lens. Lopez si è fatto notare per le sue competenze nel settore scouting e nella valorizzazione di giovani talenti, caratteristiche che si sposano bene con l’obiettivo della Juventus di costruire una squadra sostenibile e competitiva nel lungo periodo.

Chiellini, invece, spingerebbe per un profilo più collaudato come Frederic “Ricky” Massara, ex dirigente di Roma, Milan e Rennes. Con una lunga esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara rappresenterebbe una figura di continuità e conoscenza profonda del mercato di Serie A.

Infine, un nome suggestivo è quello di Hasan Salihamidzic, 48 anni, reduce da un’esperienza importante come Direttore Sportivo del Bayern Monaco. Ex giocatore della Juventus tra il 2007 e il 2011, il bosniaco porterebbe con sé una forte impronta europea e una conoscenza diretta dell’ambiente torinese, oltre a un curriculum costruito in una delle società più vincenti del continente.

La possibile uscita di Giuntoli, arrivato appena due anni fa dopo il trionfo con il Napoli, segnala una volontà netta di cambiamento ai vertici del club. Le scelte che Comolli e la dirigenza prenderanno nelle prossime settimane saranno cruciali per l’assetto tecnico e strategico della Juventus, in un momento storico in cui è necessario trovare un equilibrio tra risultati, sostenibilità e visione.

La decisione definitiva potrebbe arrivare già entro i prossimi giorni, con la Juventus pronta a scrivere un nuovo capitolo.