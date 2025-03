Video Gol Highlights Juventus-Verona 2-0: Sintesi 03-03-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Verona 2-0 , 27° Giornata Serie A: Thuram apre, Koopmeiners chiude. Quinto risultato utile per i bianconeri, che ora si trovano a meno sei punti dalla capolista Inter.

Veneti che escono a mani vuote da Torino, ma che rimangono a debita distanza dalla zona retrocessione (+4)

Sintesi di Juventus-Verona 2-0

Match che vede partire più forte gli ospiti. Al quinto minuto Cheikh Niasse effettua una conclusione troppo centrale, parata agevolmente da Di Gregorio.

Poi escono piano piano i padroni di casa. Al tredicesimo minuto è Gatti che ha una buona occasione, ma manda il rimbalzo appena fuori sulla sinistra della porta difesa da Montipò. Quindi, un minuto più tardi, lo stesso portiere dei veneti si rende protagonista di un ottimo intervendo su di una sassata calciata da Khephren Thuram e diretta verso l’angolino basso di sinistra!

Alla mezz’ora della prima frazione, su calcio d’angolo per i bianconeri, Lloyd Kelly riesce a metterci la testa, ma la sua conclusione termina abbondantemente alta sopra la traversa.

Quando mancano otto minuti al termine della prima frazione c’è una rete annullata ai padroni di casa. Mc Kennie commette un fallo che prontamente l’arbitro Marchetti vede e per questo motivo annulla il goal da parte del giocatore statunitense.

A cinque minuti al termine della prima frazione Manuel Locatelli aggancia un pallone morbido e calcia in porta. La sfera sembra indirizzata verso il centro della porta, sotto la traversa, ma Montipò dice di no con uno strepitoso intervento!

Al secondo minuto di recupero Tomas Suslov riceve un ottimo passaggio e tenta la fortuna con un tiro da media distanza. La sua conclusione sorprende il portiere e termina sotto la traversa. Ma l’arbitro Marchetti, riceve una segnalazione di probabile fuorigioco. Va al VAR e dopo attenta valutazione annulla la rete!

Il primo tempo termina quindi sul punteggio a reti bianche!

Ripresa che inizia con ancora i bianconeri a dirigersi dalle parti di Montipò. Nei primi cinque minuti è il suo attaccante Kolo Muani a provare prima con un calcio di potenza basso verso la porta, poi con un tiro a giro che termina fuori sulla sinistra.

Poco dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa ancora Kolo Muani prova una conclusione dal limite dell’area. Purtroppo per lui l’esito è da condannare, visto che termina nettamente sopra la porta!

Al quarto d’ora Nicolas Gonzalez prova a colpire al centro della porta, ma Lorenzo Montipo mostra ottimi riflessi ed evita la marcatura.

Possesso palla nettamente in favore dei bianconeri, con un 76% contro un 24% degli ospiti. Una fase di maggiore stanca del match in attesa di maggiori varchi e possibilità per provare a pungere!

Verso la mezz’ora Yildiz riceve un passaggio al limite dell’area, scaglia quindi un tiro indirizzato verso la porta, ma il portiere Montipò si fa trovare pronto!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Khephren Thuram si muove bene in area per raggiungere un pallone calciato da Cambiaso, calcia la sfera nell’angolo basso di destra, fulminando Montipò!

Tre minuti più tardi una prima sortita degli ospiti, dopo tanto tempo, con Jackson Tchatchoua che prova una conclusione da fuori area, ma un difensore si sacrifica e blocca il suo tentativo!

Fino ad ora i dati sui tiri in porta vedono nettamente in vantaggio i bianconeri, con 23 a fronte di 5 degli ospiti.

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Koopmeiners riceve un passaggio in profondità e senza pensarci troppo calcia un rasoterra sulla destra che non lascia scampo a Montipò!

Nei minuti di recupero provano ad affacciarsi gli ospiti nell’area avversaria, ma senza successo.

Termina qui la sfida, con il punteggio di 2-0 per i bianconeri!

Highlights e Video Gol di Juventus-Verona 2-0

Tabellino di Juventus-Verona 2-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (61′ Costa), Gatti (70′ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie (60′ Teun Koopmeiners), Yildiz (82′ Samuel Mbangula); Kolo Muani (82′ Dusan Vlahovic). All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46′ Daniele Ghilardi), Coppola, Valentini; Faraoni (46′ Daniel Oyegoke), Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov (79′ Grigoris Kastanos), Livramento (56′ Antoine Bernede); Sarr (86′ Mathis Lambourde). All. Zanetti.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Ostia)

GOL: 73′ Thuram (J), 90′ Teun Koopmeiners (J)

ASSIST: 73′ Cambiaso (J), 90′ Thuram (J)

AMMONITI: 63′ Lloyd Kelly (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: concessi quattro minuti di recupero al termine del primo tempo, identico minutaggio nella ripresa