Juventus-Udinese, dove vedere il match valido per la 37ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 18 maggio alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Udinese sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Udinese. La formazione di Tudor è reduce da due pareggi consecutivi contro dirette concorrenti per la zona Champions League. 1-1 sono stati i risultati di entrambe le sfide, giocate in trasferta, rispettivamente contro Bologna e Lazio. 8 punti nelle ultime cinque partite disputate, una media da squadra di metà classifica.

Un richiamo visibile ai problemi denunciati con la precedente gestione tecnica affidata a Thiago Motta. La difficoltà dei bianconeri di mantenere il risultato, un calo vistoso con il progredire del match. La squadra torinese fallisce nel mantenere il piano ideato in partenza. Inizio con grande foga, pressione e mantenimento del possesso del pallone. Tutte prerogative che, nel tempo, si affievoliscono, si riducono per lasciare spazio a difficoltà nel possesso, confusione dei ruoli, poca attenzione nelle marcature.

Juventus-Udinese. Occorre ricostruire la rosa, investire in elementi importanti per ogni ruolo. Tralasciando l’assenza per tutta la stagione di un difensore arcigno e solido come Bremer, a centrocampo mancano creatività e costruzione dal basso. Inoltre, in avanti, non sono presenti giocatori in grado di garantire un numero di reti abbondantemente sopra la doppia cifra.

Questo match potrà risultare decisivo ai fini della qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. L’avversaria non ha più nulla da chiedere in termini di obiettivi. Quello della salvezza è già stato raggiunto diverso tempo fa, offrendo a tratti un calcio bello da vedere e ricco di concretezza.

Gi ospiti arriveranno a Torino per giocarsi un match vero, senza concedere sconti ai padroni di casa, ma volendo confermare la posizione di classifica e la crescita del gruppo.

Un match che potrebbe nascondere delle insidie, a cui i bianconeri dovranno rispondere con cautela e determinazione.

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV e streaming:

Data: 18 maggio

18 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Udinese, match della 37° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Udinese è a cura di Alberto Santi affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Udinese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Locatelli, Veiga; Alberto Costa, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.