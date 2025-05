Video Gol e Highlights Juventus-Udinese 2-0, 37° Giornata Serie A: prima Gonzalez, poi la chiude Vlahovic.

Successo con il più classico dei risultati per i bianconeri, che in questo modo si issano a 67 punti, al quarto posto momentaneamente. Non è ancora certa della qualificazione alla prossima Champions, con l’aggravante di una sfida contro una formazione, il Venezia, che è ancora in piena lotta per non retrocedere.

Friulani che non hanno più nulla da dire nel campionato, cercheranno di chiuderlo al meglio in casa nel prossimo turno contro la Fiorentina.

Sintesi di Juventus-Udinese 2-0

Piemontesi che partono subito forte, per cercare di sbloccare subito la contesa. Al quinto minuto di gioco Francisco Conceicao prova ad impensierire il portiere avversario con una punizione dalla media distanza. La sfera esce di poco sopra la traversa!

Quattro minuti più tardi è Manuel Locatelli che va al tiro da una buona distanza, ma la sua mira non è altrettanto buona, con la palla che termina abbondantemente a lato!

Dopo 25 minuti di gioco il numero dei tiri scagliati dagli ospiti è pari a zero. Padroni di casa che mantengono il possesso palla in attesa di trovare un varco nella difesa avversaria.

Gli uomini di Tudor cercano di trovare una soluzione vincente, ma trovano parecchie difficoltà. Friulani che si difendono bene, non lasciando eccessivo spazio dopo i primi minuti di gioco.

Quando mancano meno di dieci minuti al termine della prima frazione di gioco, Andrea Cambiaso prova a calciare dal limite, ma la sua conclusione termina dritta tra le braccia di Okoye. Due minuti dopo viene servita una palla corta a Kenan Yildiz, il quale vede il portiere fuori dai pali e prova a scavalcarlo con un pallonetto. Questo tentativo, però, termina abbondantemente fuori dai pali.

Pazientemente i torinesi mantengono il possesso palla in attesa di un varco buono per poter colpire la difesa avversaria. I minuti passano e questa incapacità di trovare la soluzione giusta comincia a rendere i giocatori un po’ nervosi.

L’arbitro fischia la fine della prima frazione. Nella ripresa partono meglio i friulani, con Jesper Karlstrom che, trovandosi un’autostrada davanti, avanza e calcia un tiro rasoterra verso il centro. Il portiere Di Gregorio riesce a bloccare il suo tentativo con un’egregia parata!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Gonzalez riesce a battere in maniera fredda il portiere avversario, arrivando su di un pallone vagante all’interno dell’area. La sua conclusione termina alla sinistra del portiere!

Da questo momento in poi i ragazzi di Tudor mantengono la sfera con più facilità e provano a costruire occasioni girando il pallone, con più facilità.

Padroni di casa sempre pronti ad offendere, creando occasioni da rete. Il controllo del gioco è dalla loro parte, la formazione friulana non riesce a costruire azioni importanti.

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Quando mancano due minuti al termine del tempo regolamentare della partita un bel contropiede orchestrato, chiuso con un bel passaggio filtrante per Vlahovic che controlla la sfera e trafigge il portiere da pochi passi!

Non accede più nulla fino al termine della sfida. L’arbitro pone i tre fischi di conclusione della sfida.

Highlights e Video Gol di Juventus-Udinese 2-0

Tabellino di Juventus-Udinese 2-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Costa, Veiga, Kelly; Gonzalez, McKennie (81′ Douglas Luiz), Locatelli, Cambiaso (73′ Timothy Weah); Conceicao (92′ Mbangula), Yildiz (92′ Adzic); Kolo Muani (73′ Dusan Vlahovic). All.: Tudor.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (76′ Lautaro Giannetti), Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom , Kamara (29′ Jordan Zemura); Lovric (60′ Rui Modesto), Ekkelenkamp (76′ Alexis Sanchez); Davis. All.: Runjaic.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta)

GOL: 61′ Gonzalez (J), 88′ Vlahovic (J)

ASSIST: 61′ Yildiz (J), 88′ Yildiz (J)

AMMONITI: 3′ Kamara (U), 14′ Sandi Lovric (U), 77′ Thomas Kristensen (U)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo, cinque minuti nella ripresa