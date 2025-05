Juventus, sorpresa in panchina: Marco Silva tra i candidati per il dopo Tudor

La Juventus è di nuovo alla ricerca di una guida tecnica stabile e vincente. Dopo aver esonerato Thiago Motta a marzo e con Igor Tudor ancora sotto valutazione, la dirigenza bianconera sta esplorando nuove soluzioni in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, una delle opzioni attualmente sul tavolo sarebbe Marco Silva, attuale allenatore del Fulham in Premier League.

La Juventus aveva inizialmente puntato su due nomi forti per rilanciare il proprio progetto tecnico. Il primo era Antonio Conte, reduce dalla vittoria dello Scudetto con il Napoli. Nonostante il forte legame con la Vecchia Signora, Conte ha deciso di rimanere alla guida del club partenopeo anche per la prossima stagione, dando priorità alla continuità e alla valorizzazione del lavoro appena iniziato.

Il secondo nome sulla lista era Gian Piero Gasperini, protagonista di un ciclo straordinario all’Atalanta. Tuttavia, il tecnico ha recentemente firmato un contratto triennale con la Roma, rendendolo indisponibile per i bianconeri.

Dopo l’esonero di Motta, la Juve ha affidato temporaneamente la panchina a Igor Tudor, ex difensore e già vice-allenatore in passato. Nonostante risultati discreti, tra cui la vittoria contro il Monza dello scorso 27 aprile, la società non è pienamente convinta di proseguire con il tecnico croato oltre il Mondiale per Club previsto in estate. Si cercano dunque soluzioni alternative, anche internazionali.

Il profilo di Marco Silva rappresenta una scelta sorprendente ma non priva di logica. Il tecnico portoghese ha portato il Fulham all’11º posto in Premier League in questa stagione, mantenendo un’identità di gioco offensiva e organizzata, nonostante le risorse limitate del club.

Silva, che compirà 48 anni a luglio, è sotto contratto con il Fulham fino a giugno 2026. In passato ha allenato squadre come Sporting CP, Olympiacos, Hull City, Watford ed Everton, accumulando una discreta esperienza in contesti diversi, sia nazionali che internazionali.

Se da un lato Marco Silva ha mostrato solidità tecnica e una certa duttilità tattica, dall’altro è evidente che il suo nome non entusiasma il popolo juventino, già provato da stagioni altalenanti e transizioni continue in panchina. I tifosi speravano in un ritorno carismatico come quello di Conte o in una soluzione italiana consolidata, ma si trovano ora davanti a un’ipotesi che ha più incognite che certezze.

La situazione in casa Juve resta fluida. Mentre si attende il termine del Mondiale per Club per decidere il destino di Tudor, la dirigenza bianconera valuta alternative, con Marco Silva tra i nomi in esame. Una scelta che, se confermata, dovrà essere supportata da una visione chiara e coerente, per non trasformarsi nell’ennesimo esperimento a breve termine.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi concreti, ma una cosa è certa: la Juventus ha bisogno di ritrovare identità, stabilità e ambizione, dentro e fuori dal camp