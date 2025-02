Juventus-Psv, dove vedere il match valido per l’andata dei playoffs di Champions League 2024-25. La partita si giocherà martedì 11 febbraio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Psv sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

Juventus-Psv. Bianconeri che sono reduci da una vittoria importante maturata sul campo del Como, anche se negli ultimi minuti grazie ad un rigore realizzato dal nuovo acquisto Kolo Muani. Terza vittoria nelle ultime cinque partite, la seconda consecutiva, quarto posto sempre vicino.

Ora spazio alla Champions, competizione nelle quale i bianconeri hanno fatto molta fatica ad imporsi. Hanno terminato la fase a girone con 12 punti ed un ventesimo posto. Due sconfitte, tre pareggi e solo tre successi, di cui uno contro una big come il Manchester City.

Ora inizia un’altra competizione, una fase ad eliminazione diretta, in cui o si prosegue o si va fuori. Match di andata e ritorno, il primo lo giocherà in casa e dovrà sfruttarlo a pieno.

Juventus-Psv. Di fronte avranno un avversario che ha terminato la fase a gironi un poco sopra, a 14 punti, ma con un numero maggiore di vittorie, ovvero 4.

Nell’ultimo turno della competizione europea è stata in grado di battere il Liverpool, fino a quel momento a punteggio pieno. Ciò significa che la squadra olandese ha delle qualità importanti ed è in grado di battere chiunque.

La formazione di Bosz è in testa al campionato, ma nell’ultimo periodo ha frenata un po’ la sua corsa verso il titolo, pareggiando due partite. L’Ajax, invece, viaggia fortissimo, a meno tre punti e due partite da recuperare. Molto probabilmente vedremo un sorpasso nelle prossime giornate.

Sarà sicuramente un match avviccente, ricco di spunti, equilibrato nel computo delle due sfide. In questo caso saranno proprio i dettagli a fare la differenza.

Dove vedere Juventus-Psv in diretta TV e streaming:

Data: 11 febbraio

11 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now, Sky Go

Juventus-Psv, match valido per l’andata dei playoffs di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253), così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Juventus Psv, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Psv in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Psv le probabili formazioni

Thiago Motta manda in campo la sua Juventus con il 4-2-3-1. Oltre a Di Gregorio in porta, la difesa centrale sarà formata Gatti e Veiga (causa assenza di Kalulu), con ai lati Savona e McKennie. I due interditori saranno Locatelli e Thuram, mentre in avanti spazio nuovamente a Valhovic (dopo il riposo in campionato in favore di Kolo Muani) , supportato nella trequarti da Conceição, Koopmeiners e Yildiz.

Il Psv di Bosz risponderà con un 4-3-3. Davanti al portiere Drommel, la coppia di centrali sarà guidata da Boscagli e Flamingo, ai lati Dams e Ledezma. I tre centrocampisti saranno Veerman, Schouten e Til, mentre in avanti ci sarà spazio per Tillman, Bakayoko e De Jong.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. All. Motta.

PSV (4-3-3): Drommel; Dams, Boscagli, Flamingo, Ledezma; Veerman, Schouten, Til; Tillman, Bakayoko, de Jong. All. Bosz.