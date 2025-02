Video Gol Highlights Juventus-Psv 2-1 : Sintesi 11-02-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Psv 2-1, playoff d’andata di Champions League: prima McKennie, poi pareggia Perisic, ma Mbangula dà la vittoria ai bianconeri!

Vittoria soffertissima per i bianconeri, negli ultimi minuti di gioco della sfida d’andata dei playoff. Tra otto giorni ci sarà il ritorno, non sarà sicuramente una passeggiata per gli uomini di Motta. Per ora portano a casa un vantaggio importante, ma dovranno mantenerlo con le unghie e con i denti!

Sintesi di Juventus-Psv 2-1

Match che inizia subito con le due formazioni in avanti senza troppi fronzoli. Al quarto minuto bianconeri pericolosi con Weah che sguscia da un paio di difensori e calcia in porta centralmente. Il portiere degli olandesi non si fa trovare impreparato e sventa il tentativo.

Quattro minuti pià tardi reagiscono gli ospiti con Ismael Saibari, il quale calcia dalla media distanza, con pallone che esce largo sulla destra.

Al quarto d’ora Luuk de Jong colpisce di testa largo sulla sinistra, dopo aver ricevuto un bel cross morbido in area. Un minuto più tardi Nicolas Gonzalez calcia forte dal limite verso sinistra, ma il portiere interviene con tempismo e blocca il suo tentativo.

A metà della prima frazione Nicolas Gonzalez colpisce di testa, schiacciando un pallone crossato dalla zona esterna, ma Benitez interviene reattivamente.

Due minuti Luuk de Jong prova una conclusione dopo aver ricevuto la sfera su di un rimbalzo. Di Gregorio si fa trovare pronto e sventa il tentativo! Quindi effettua un colpo di testa, anche su di esso risponde presente il numero uno azzurro.

Alla mezz’ora Yildiz prova una conclusione, ma il suo tentativo non supera la difesa olandese. Un minuto più tardi è Douglas Luiz che prova una conclusione dalla distanza, ma la sfera viene bloccata.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Grande azione personale di McKennie, il quale prende la mira e tira una fucilata sotto la traversa! Nulla da fare per Benitez!

Al quarantunesimo minuto di gioco Nicolas Gonzalez si trova nel posto giusto per colpire di testa, ma la sua conclusione indirizzata al centro viene bloccata dal portiere avversario con un grande intervento!

Allo scadere della prima frazione, Jerdy Schouten effettua una conclusione, dopo un bel passaggio, con pallone che termina di poco fuori sulla destra!

Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Ripresa che inizia con i bianconeri ancora a premere per portarsi sul doppio vantaggio.

Al sesto minuto Samuel Mbangula tenta di colpire il portiere avversario sotto la traversa, dopo aver ricevuto un passaggio interessante. La sua conclusione, però, viene bloccata da un difensore.

Tre minuti più tardi un bell passaggio trova Weah, il quale si coordina e calcia meravigliosamente dalla distanza. Benitez si dimostra attento e sventa il tentativo.

PAREGGIO DEL PSV! Ivan Perisic riesce con tutta la sua maestria a guadagnare uno spazio in area, quindi calcia nell’angolo in basso a destra!

Bianconeri che provano a costruire manovre con scambi rapidi, stretti, per cercare di aprire un varco nella difesa ospite. Operazione non semplice, visto che gli avversari sono molto attenti, premurosi, non lasciano grosse opportunità agli uomini di Motta. Occorrerà una qualche invenzione di un singolo per riuscire a scardinare la difesa avversaria.

Poco dopo la mezz’ora Joey Veerman tenta una conclusione dalla distanza, ma la palla viene fermata da un difensore avversario!

Verso l’ottantesimo minuto ancora ospiti che si rendono pericolosi. Johan Bakayoko prova un tiro dal limite dell’area, ma viene bloccato dalla difesa avversaria.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Samuel Mbangula arriva proprio nel posto giusto, riceve un pallone dopo un rimbalzo e lo calcia sotto la traversa! Nulla da fare per l’incolpevole Benitez!

Gli ospiti provano a reagire, ma oltre ad una fitta rete di passaggi non riescono a costruire occasioni importanti.

In pieno recupero Guus Til riceve un passaggio per esplodere un tiro che viene respinto dalla difesa bianconera. Al terzo minuto De Jong colpisce di testa su un cross da calcio d’angolo ma non impensierisce il portiere Di Gregorio.

L’arbitro, dopo quattro minuti, pone fine alle ostilità!

Highlights e Video Gol di Juventus-Psv 2-1

Tabellino di Juventus-Psv 2-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli (68′ Thuram), Douglas Luiz; Nico Gonzalez (58′ Conceicao), McKennie (68′ Koopmeiners), Yildiz (46′ Mbangula); Kolo Muani (77′ Dusan Vlahovic). Allenatore: Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Schouten, Veerman, Saibari (71′ Guus Til); Lang (71′ Johan Bakayoko), De Jong, Perisic. Allenatore: Bosz.

ARBITRO: Siebert (Germania)

GOL: 34′ McKennie (J), 56′ Peresic (P), 82′ Mbangula (J)

ASSIST: 34′ Gatti (J), 82′ Conceicao (J)

AMMONITI: 74′ Luuk de Jong (P)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero al termine della prima frazione, quattro nella ripresa