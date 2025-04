Video Gol Highlights Juventus-Monza 2-0: Sintesi 27-04-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Monza 2-0, 34° Giornata Serie A: Gonzalez e Kolo Muani per il più classico dei risultati.

Bianconeri che si mantengono nella zona di conquista del posto in Champions League. Sono al quarto posto con 62 punti, in attesa del Bologna (60 punti), impegnato domani sera in trasferta ad Udine.

Tenendo conto che il prossimo turno di campionato vedrà i bianconeri impegnati a Bologna, contro una diretta concorrente per l’annessione al trofeo più importante in Europa.

Il Monza attende solamente l’ufficialità della retrocessione. Nonostante questo ha disputato una partita tosta, in cui ha provato a reagire alle minacce portate dai bianconeri.

Sintesi di Juventus-Monza 2-0

Match che vede i bianconeri prendere subito il controllo del gioco. Al quinto minuto Yildiz raccoglie un cross morbido in area, calcia velocemente al centro della porta, ma trova la respinta di Turati.

Due minuti più tardi si fanno vedere gli ospiti con Samuele Birindelli, il quale dopo aver effettuato una serie di finte in area, calcia verso il centro della porta. Il portiere Di Gregorio si dimostra reattivo e sventa il tentativo.

Al decimo minuto di nuovo i padroni di casa in avanti. Yildiz riceve un assist al limite dell’area e va alla conclusione. Il portiere Turati si dimostra attento e blocca il suo tentativo.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Nicolas Gonzalez riceve un ottimo passaggio di Veiga, calcia dalla distanza e trova l’angolino basso sulla sinistra!

Dieci minuti più tardi Khephren Thuram spara un missile dal limite dell’area che esce di pochissimo alla destra del portiere!

Due minuti più tardi ancora bianconeri pericolosi, con Randal Kolo Muani che conclude largo sulla destra dopo essersi liberato della marcatura di un difensore biancorosso.

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Kolo Muani controlla un pallone sul limite dell’area su assist di Thuram e calcia all’angolino basso di destra! Nulla da fare per Turati!

Al terzo minuto di recupero accade un episodio importante. Yildiz commette un brutto fallo e l’arbitro, dopo aver controllato al VAR decide per l’espulsione dell’attaccante turco. Bianconeri in dieci uomini per metà dell’incontro!

L’arbitro decreta la fine del primo tempo. Ripresa che inizia con gli ospiti più propositivi, in virtù dle fatto che i bianconeri sono rimasti in dieci nel finire della prima frazione.

Al settimo minuto Samuele Birindelli sovrasta la difesa piemontese e va a colpire di testa. Di Gregorio. si dimostra attento e compie una parata strepitosa!

Tre minuti più tardi un pallone giunge nei pressi di Gaetano Castrovilli, il quale prova una conclusione che esce alta sopra la traversa,

Verso il quarto d’ora della ripresa Gonzalez riceve un passaggio all’interno dell’area di rigore, lascia partire un rasoterra verso l’angolino basso di sinistra. Turati riesce a parare con un buon intervento!

Al settantunesimo minuto di gioco Caprari riceve un buon pallone, fa partire un tiro dalla distanza ma non impensierisce la difesa bianconera.

A meno di dieci minuti dal termine della partita Omari Forson raccoglie un passaggio dalla fascia e decide di tirare dal limite. Purtroppo per lui il suo tiro viene fermato da uno dei difensori della squadra di casa.

Un minuto più tardi Di Gregorio para in maniera eccellente un colpo di testa al centro di Gianluca Caprari. Due minuti più tardi Patrick Ciurria prova una conclusione dalla distanza, ma non centra la porta.

Allo scadere dei novanta minuti di gioco Stefano Sensi prova una conclusione, ma il suo esito è totalmente da dimenticare. La sfera termina larga sulla sinistra.

Dopo cinque minuti l’arbitro effettua il triplice fischio per terminare la sfida. Successo per 2-0 dei bianconeri!

Highlights e Video Gol di Juventus-Monza 2-0

Tabellino di Juventus-Monza 2-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (58′ Timothy Weah), Cambiaso (58′ Nicolo Savona); Nico Gonzalez (74′ Alberto Costa), Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (63′ Andrea Petagna), Castrovilli (74′ Stefano Sensi), Akpa Akpro (63′ Omari Forson), Bianco (81′ Patrick Ciurria), Kyriakopoulos; Mota (81′ Samuele Vignato), Caprari. All. Nesta.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto)

GOL: 11′ Gonzalez (J), 33′ Randal Kolo Muani (J)

ASSIST: 11′ Veiga (J), 33′ K. Thuram (J)

AMMONITI: 32′ Veiga (J), 59′ Nicolò Savona (J), 75′ Pedro Pereira (M), 79′ Luca Caldirola (M), 86′ Andrea Carboni (M), 86′ Alberto Costa (J)

ESPULSIONI: 48′ Yildiz (J)

NOTE: Quattro minuti di recupero nella prima frazione, cinque nella ripresa