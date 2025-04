Video Gol Highlights Juventus-Lecce 2-1: Sintesi 12-04-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Lecce 2-1, 32° Giornata Serie A: Koopmeiners e Yildiz per l’uno-due, ma poi Baschirotto mette i brividi ai bianconeri negli ultimi minuti.

Vittoria abbastanza sofferta per i bianconeri, in controllo per 85 minuti, salvo subire un po’ troppo negli ultimi cinque minuti di partita. Con questo successo balzano momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa del match di domani del Bologna a Bergamo

Lecce che rimane sempre nella parte terminale della classifica, con il rischio di vedersi risucchiata ancora più fortemente nella lotta per non retrocedere.

Sintesi di Juventus-Lecce 2-1

Bianconeri che partono subito forte. Al secondo minuto bella azione di Vlahovic, il quale si fionda su di un pallone in area e lascia partire un rasoterra verso il palo sinistro, ma il portiere avversario si supera con un grande intervento!

VANTAGGIO DEI BIANCONERI! Vlahovic mostra un’eccellente visione di gioco, serve Koopmeiners che tira nell’angolo di destra senza lasciare scampo a Falcone!

Tre minuti più tardi reazione degli ospiti con Krstovic, il quale controlla la sfera da fuori area, calcia una botta potente e prende il palo destro! Sfortunato in questa occasione!

Padroni di casa che controllano la partita, gestendo il possesso palla e aspettando il momento opportuno per concludere in porta. Al quarto d’ora il dato del controllo della sfera dice 80% per i bianconeri e solo un 20% per gli ospiti.

La formazione di Tudor mostra grande sicurezza e abilità nel gioco. Passaggi corti e precisi, con uno-due frequenti fatti per destabilizzare la difesa giallorossa.

A metà della prima frazione i bianconeri hanno una grande occasione con Vlahovic! L’attaccante serbo, dopo un breve scambio con un compagno in area, tenta una conclusione ma con un leggero ritardo. Infatti un difensore leccese riesce ad intromettersi sulla traiettoria e a bloccare la sua conclusione.

Poco dopo la mezz’ora Manuel Locatelli aggancia un bel filtrante e calcia da distanza interessante. Falcone, però, riesce a bloccare senza difficoltà la sua conclusione.

Un minuto più tardi il difensore bianconero Lloyd Kelly spreca un’ottima opportunità, calciando a lato in area piccola, a pochi centimetri dal palo di sinistra!

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Yildiz addomestica un passaggio smarcante sul limite e spedisce la sfera nell’angolino basso alla destra del portiere!

Tre minuti più tardi ancora Vlahovic ha una grande occasione sui piedi. Infatti dopo aver raccolto un rimpallo fortunato, scarta un avversario e tira largo sulla sinistra.

Prima del fischio della fine del primo tempo c’è tempo per una conclusione di Kristovic nettamente errata.

Ripresa che inizia nella stessa maniera in cui si è conclusa la prima frazione. Bianconeri che mantengono il possesso palla e provano a colpire non appena la difesa avversaria concede qualche varco.

Gli scambi non sempre riescono al meglio, qualche volta vengono concesse rimesse laterali e possesso agli avversari. In generale la formazione bianconera è in controllo del match e non dà segni di cedimento.

La reazione dei salentini è fin troppo timida, non riesce ad impensierire la porta difesa da Di Gregorio. Sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi dalle parti di Falcone. Kolo Muani, il nuovo entrato al posto di Vlahovic effettua un passaggio insidioso in area di rigore, ma la difesa giallorossa riesce a sventare il pericolo creato.

Alla mezz’ora esatta Nicolas Gonzalez prova una conclusione forte dal limite dell’area. Falcone è attento e blocca il suo tentativo mandando la sfera in angolo!

Quando ci avviciniamo alla conclusione della partita, ospiti che provano con più insistenza a rendersi pericolosi. Ante Rebic tira da centro area, ma la sfera termina tra le braccia di Di Gregorio

GIALLOROSSI ACCORCIANO LE DISTANZE! Federico Baschirotto è bravo a sgusciare via dal suo avversario, colpire il pallone calciato da il suo compagno Helgason su calcio di punizione. Un colpo di testa potente e diretto nell’angolino basso di sinistra!

Prima del fischio finale ci provano ancora gli ospiti, con Gaspar che tenta una conclusione dal limite dopo aver raccolto un rimbalzo. La sfera viene intercettata dai difensori bianconeri!

L’arbitro decreta la fine delle ostilità, con il successo dei bianconeri!

Highlights e Video Gol di Juventus-Lecce 2-1

Tabellino di Juventus-Lecce 2-1

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez (76′ Francisco Conceicao), Locatelli, Thuram, McKennie (67′ Andrea Cambiaso); Koopmeiners (67′ Timothy Weah), Yildiz (91′ Nicolo Savona); Vlahovic (67′ Randal Kolo Muani). All. Tudor

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga (77′ Thorir Johann Helgason), Gaspar, Baschirotto, Gallo (46′ Sala); Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Pierotti (56′ Konan Ndri), Jean (11′ Tiago Gabriel); Krstovic (46′ Rebic). All. Giampaolo

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine)

GOL: 2′ Koopmeiners (J), 34′ Yildiz (J), 87′ Baschirotto (L)

ASSIST: 2′ e 33′ Vlahovic (J), 87′ Helgason (L)

AMMONITI: 52′ Tete Morente (L)

ESPULSIONI: –

NOTE: un minuto di recupero concesso nella prima frazione, tre nella ripresa