Juventus-Lecce, dove vedere il match valido per la 32ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 12 aprile alle ore 20:45 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Lecce sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Lecce. La squadra bianconera è reduce da un pareggio ottenuto nel campo della Roma. Il terzo risultato che non corrisponde ad una vittoria ottenuto nelle ultime cinque partite. Ci sono anche le due sconfitte senza realizzare reti ottenute contro Atalanta in casa e Fiorentina in trasferta. 7 punti su 15 avuti in questo numero di partite.

Il Lecce, invece, ha ottenuto un pareggio nell’ultimo incontro disputato, in casa contro il Venezia, per 1-1. Non ottiene una vittoria da ben 8 giornate. Vorrà interrompere questa serie negativa, ma certamente sarà alquanto difficile compiere questo risultato in trasferta all’Allianz Stadium. In tale campo i salentini non hanno mai vinto, dal 2011 hanno ottenuto tre sconfitte ed un solo pareggio.

Juventus-Lecce. La squadra di Tudor è ad un solo punto dalla zona Champions League, l’ultimo posto del quale è occupato al momento dal Bologna. Mentre i salentini hanno solo due punti di vantaggio nei confronti dell’Empoli, ultima squadra ad essere attualmente in Serie B.

Un testa a coda, a livello di ambizioni, con esito che pare scontato sulla carta. Ma bisogna osservare attentamente ciò che accade in campo, perché i bianconeri ci hanno abituato a prestazioni non sempre esaltanti.

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV e streaming:

Data: 12 aprile

20:45 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Lecce, match valevole per la 32ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Lecce sarà trasmessa anche in diretta tv su SKY Go Italia, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Ita) per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lecce in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Lecce è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Lecce, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.