Juventus-Inter, dove vedere il match valido per la 25ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 16 febbraio alle ore 20:45 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Inter sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Inter. Bianconeri che sono reduci da tre vittorie consecutive, due in campionato e l’ultima ottenuta in Champions ai danni del Psv.

Il cammino ora si fa impegnativo in campionato, daot che di fronte avranno i campioni in carica. Dopo la sconfitta ottenuta a Napoli, la prima della stagione, Thiago Motta non vorrà aumentare questa statistica, di per sè importante. Spiccano, però, i troppi pareggi accumulati in questa stagione (13) più delle stesse vittorie (10).

Nuovi elementi in rosa per cercare di avere ricambi validi in situazioni di emergenza. Ma non solo, anche per costruire nuove alchimie, mescolare tecniche e inventive.

Juventus-Inter. L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dal successo ottenuto contro la Fiorentina non senza qualche fatica. Un 2-1 frutto di un’autorete ed un gol del subentrato Arnautovic. Ora la formazione nerazzurra si è avvicinata al Napoli, distante solo un punto. Questa giornata rappresenta un’altra importante occasione per cercare il sorpasso nei confronti dei partenopei. Quest’ultimi sono impegnati in trasferta all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Baroni.

Si appresta sicuramente ad essere una sfida equilibrata, in cui a deciderla sarà l’estro di un dei calciatori in campo. In sfide così cariche di adrenalina ed entusiasmo, è facile che l’equilibrio iniziale venga rotto da un singolo episodio.

Dove vedere Juventus-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Inter, match della 25° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Inter in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Inter è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Inter, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries/Zalewski , Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi