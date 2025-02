Video Gol Highlights Juventus-Inter 1- 0: Sintesi 16-02-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Inter 1-0, 25° Giornata Serie A: Conceicao decide il derby d’Italia!

Vittoria preziosissima per i padroni di casa, i quali raggiungono la Lazio a quota 46 in coabitazione al quarto posto. Si assottiglia la distanza dalle prime posizioni ed i bianconeri saranno uno spauracchio da qui fino alla fine.

Nerazzurri che hanno sofferto la maggiore intensità ed abnegazione da parte dei bianconeri, non approfittando del pareggio dei partenopei a Roma.

Sintesi di Juventus-Inter 1-0

Match che parte con i bianconeri che si rendono pericolosi, anche se non in maniera evidente. Al terzo minuto Gonzalez prova una conclusione dopo aver ricevuto un passaggio preciso, ma il suo tentativo si spegne abbondantemente fuori dalla porta.

Al dodicesimo minuto di gioco un lancio di Bastoni trova Barella in posizione ottimale, ma il centrocampista sardo spreca tutto e manda alto. L’arbitro, però, grazie all’aiuto del collaboratore fischia un fuorigioco.

Una partita che è giocata su ritmi alti ed è molto dura. Dopo una prima parte più propositiva da parte dei bianconeri, ora sono i nerazzurri a conquistare metri di campo. Fino ad ora, però, non sono riusciti a creare particolari occasioni per preoccupare Di Gregorio.

Verso il ventesimo prima vera occasione costruita dagli ospiti! Berella effettua una conclusione sporca, sulla quale arriva Taremi che non riesce a spedire il pallone in porta! Subito dopo, nel proseguo dell’azione, Lautaro effettua un cross per il suo quinto Dumfries che spedisce di testa fuori.

Passati due minuti dal ventesimo sono i bianconeri che provano a colpire! Un diagonale di Nico Gonzalez respinto dal portiere, che si supera anche su un nuovo tentativo di Conceicao!

Un minuto più tardi Kolo Muani stacca di testa su cross proveniente da calcio d’angolo. La sua conclusione, però, è centrale e facile preda del portiere nerazzurro.

Subito dopo la mezz’ora ci provano ancora i nerazzurri, con un pallone un po’ troppo lungo per Taremi. Quindi si riaffacciano i bianconeri nell’area avversaria, con Kolo Muani che prova una conclusione che viene deviata da un difensore bianconero e termina sul fondo in calcio d’angolo!

Al trentacinquesimo minuto occasione d’oro per i nerazzurri! Recupero nella metà campo avversaria, pallone a Dumfries che crossa al centro, Martinez sopraggiunge sulla sfera ma calcia clamorosamente alto!

Poco dopo il quarantesimo minuto ci prova Lautaro dalla distanza, ma il suo tentativo termina altissimo sopra la traversa!

Verso la fine della prima frazione clamorosa occasione per i nerazzurri! Dumfries si fa spazio, superando Savona, tirando da due passi e colpendo il palo di destra!

Ripresa che vede i bianconeri partire forte. Al quarto minuto è Veiga che colpisce su sviluppi del corner, ma la sua conclusione è centrale, nessuna difficoltà per il portiere.

Vicini alla mezz’ora Koopmeiners colpisce di testa all’altezza del dischetto e non riesce a trovare la porta di poco!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Kolo Muani prova a liberarsi in tutte le maniere dei suoi avversari, con una veronica prima e con un tocco di fino poi, la sfera termina dalle parti di Conceicao che effettua un tiro preciso nell’angolo sinistro che non lascia scampo a Sommer!

Ora i nerazzurri provano ad attaccare in massa verso l’area bianconera. Saranno ultimi minuti palpitanti e pieni di suspence!

All’ottantacinquesimo minuto di gioco, azione sulla fascia di Zalewski, il suo cross per la testa di Thuram che termina alto da pochissimi passi!

In pieno recupero bella azione di Kolo Muani, il quale prova una girata impegnando Sommer in una deviazione in angolo!

Dopo quattro minuti l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

Highlights e Video Gol di Juventus-Inter 1-0

Tabellino di Juventus-Inter 1-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (59′ Cambiaso); Koopmeiners, K. Thuram (77′ Manuel Locatelli); Conceiçao (81′ Yildiz), McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (62′ Marcus Thuram); Dumfries, Barella, Calhanoglu (80′ Zielinski), Mkhitaryan (80′ J. Correa), Dimarco (62′ Nicola Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (62′ Carlos Augusto) . All.: Inzaghi.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Roma)

GOL: 74′ Conceicao (J)

ASSIST: 74′ Kolo Muani (J)

AMMONITI: 52′ Conceicao (J), 90′ Nicolò Barella (I)

ESPULSIONI: –

NOTE: un minuto di recupero dopo i primi quarantacinque minuti, quattro nella ripresa