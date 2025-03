Video Gol Highlights Juventus-Genoa 1-0: Sintesi 29-03-2025

Video Gol e Highlights Juventus-Genoa 1-0, 30° Giornata Serie A: decide Yildiz a metà del primo tempo!

Partita vinta e sofferta da parte dei bianconeri. Buona partenza per il nuovo tecnico Tudor, la formazione bianconera rimane agganciata al treno per il quarto posto in campionato, valevole per un posto in Champions League.

Ospiti che sono arrivati a Torino convinti delle loro qualità ed hanno messo in difficoltà i bianconeri in più occasioni. Rimangono in zona tranquilla, nella metà classifica, senza scossoni a livello di retrocessione.

Sintesi di Juventus-Genoa 1-0

Match che inizia con i bianconeri che effettuano un buon possesso di palla, cercando di trovare un varco nella difesa avversaria.

Dopo una prima idea di Koopmeiners che imbecca Vlahovic, quest’ultimo anticipato. Lo stesso centravanti serbo, successivamente, si fa trovare in fuorigioco prima di servire Yildiz al centro, vanificando l’azione offensiva.

La formazione ospite, comunque, è pericolosa e con la giusta aggressione mette in difficoltà di torinesi. Al decimo minuto conclusione di Frendrup, parata senza difficoltà da Di Gregorio, quindi Pinamonti prova a scappare a Veiga ed involarsi verso l’area avversaria. Ottima la chiusura di Gatti che vanifica la costruzione ospite.

Poco dopo il quarto d’ora ottima conclusione rasoterra di Frendrup, il cui rasoterra viene bloccato da Di Gregorio.

Verso il ventesimo minuto, nuovamente padroni di casa in avanti. Cross di Yildiz che trova un incerto Leali a sventare. Nonostante l’anticipo di De Winter Gonzalez ha un’ottima occasione per segnare ma sbaglia. Un minuto più tardi un sinistro frettoloso di Koopmeiners che manda la sfera abbondantemente alta sopra la traversa!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Rimessa laterale battuta velocemente dai bianconeri, Koopmeiners serve Yildiz, il quale effetta un’ottima azione solitaria in avanti, disorienta De Winter e batte Leali con un diagonale da posizione defilata!

Verso la parte finale della prima frazione ospiti che provano a pungere con Miretti servito da Pinamonti, ma il suo passaggio è intercettato da Veiga.

Verso la fine della prima frazione Yildiz pesca Vlahovic al limite, controllo e tiro verso l’angolo, bloccato in presa da Leali!

La prima frazione si chiude con il vantaggio dei bianconeri. Ripresa che vede gli ospiti più propositivi. Infatti al decimo minuto Sabelli effetta un ottimo passaggio per Pinamonti, che effettua una gran girata in avanti, anticipando Kalulu, ma fuori di pochissimo!

Tre minuti più tardi un sinistro sporco di Valhovic, che Leali ha tutto il tempo di bloccare in tranquillità.

Verso la mezz’ora della ripresa un gran colpo di testa di Kalulu da situazione di corner, ma trova pronta la reazione di Leali.

Verso la parte finale del match Malinowski prova un tentativo ambiziosi da distanza siderale, ma Di Gregorio blocca senza difficoltà. Un minuto più tardi De Winter in proiezione offensiva stacca di testa ma non inquadra la porta.

Nei minuti di recupero Veiga non riesce a colpire da ottima posizione, il suo pallone termina fuori. Prima del fischio finale ottima occasione per i bianconeri con Thuram che si fa tutto il campo prima di crossare per Weah, ma Leali interviene e sventa il raddoppio bianconero!

L’arbitro pone fine alla sfida con il triplice fischio finale!

Highlights e Video Gol di Juventus-Genoa 1-0

Tabellino di Juventus-Genoa 1-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Renato Veiga, Gatti (27′ Kalulu), Kelly; Nico Gonzalez (82′ Weah), Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners (66′ Conceiçao), Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Onana (71′ Malinovskyi); Masini, Miretti (80′ Thorsby), Zanoli (63′ Venturino); Pinamonti (71′ Ekuban). All. Vieira

ARBITRO: Rapuano (Rimini)

GOL: 25′ Yildiz (J)

ASSIST: 25′ Vlahovic (J)

AMMONITI: 31′ Thuram (J), 47′ Tudor (J), 56′ Frendrup (G), 72′ Malinovskyi (G), 88′ Weah (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: Due minuti di recupero nella prima frazione, tre nella ripresa