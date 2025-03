Juventus-Genoa, dove vedere il match valido per la 30ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 29 marzo alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Genoa sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Genoa. Bianconeri che vengono dal periodo più nero della sua storia recente. Dopo aver subito una cocente eliminazione dal PSV in Champions League, hanno ottenuto zero punti in due partite, con alcuna rete all’attivo e ben nove al passivo. Atalanta in casa e Fiorentina in trasferta hanno più volte fatto vacillare le certezze sulla guida in panchina.

Thiago Motta, per ora, rimane alla guida dei torinesi, ma occorre cambiare al più presto. Sabato arriva il Genoa allo Stadium ed è un occasione importante per ottenere i tre punti e rimanere incollati al treno della qualificazione alla prossima Champions League.

I sogni scudetto, solamente accarezzati, sono stati repentinamente spediti al mittente. La rosa è di una qualità inferiore rispetto alle attuali prime tre del campionato: Inter, Napoli e Atalanta. Nei match disputati contro queste formazioni solo con i nerazzurri milanesi hanno un bilancio positivo. Un pareggio pirotecnico per 4-4 a S. Siro a fine ottobre ed una vittoria in casa all’Allianz Stadium a metà febbraio.

Juventus-Genoa. Rossoblù che provengono da quattro risultati utili consecutivi nelle ultime cinque partite, con una solo sconfitta al passivo, due vittorie e due pareggi.

Questa serie di risultati li ha portati in zona centrale delle classifica, con rischio quasi nullo di finire in zona retrocessione. Il suo vantaggio nei confronti dell’Empoli è di ben tredici punti, quando mancano all’attivo nove partite.

L’ultimo successo con i bianconeri risale al 6 maggio 2022, ma in quell’occasione la partita fu disputata a Marassi (2-1). Liguri che non hanno mai battuto i bianconeri da quando quest’ultimi giocano allo Stadium, ovvero dal settembre 2011. Per risalire all’ultimo successo in terra sabauda bisogna andare addirittura al 20 gennaio 1991, grazie allo 0-1 ospite firmato dal leggendario attaccante cecoslovacco (poi solamente ceco dal 1992) Skuhravý.

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta TV e streaming:

Data: 29 marzo

29 marzo Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Genoa, match della 30° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Genoa in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Genoa è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Genoa, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.