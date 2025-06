Juventus, fiducia totale in Igor Tudor: pronto il rinnovo fino al 2027

Igor Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche nella stagione 2025-26, ma il club non vuole fermarsi a un solo anno: è già al lavoro per prolungare il contratto fino al 2027, blindando così la guida tecnica per il prossimo triennio.

Igor Tudor – Techsporty.com

A confermare la presenza di Tudor in panchina è stato direttamente il nuovo General Manager Damien Comolli, durante la sua prima uscita pubblica da dirigente bianconero. Comolli ha ribadito la fiducia nel tecnico croato, elogiando il lavoro fatto nei mesi scorsi e sottolineando l’importanza della continuità in un progetto che mira a riportare la Juventus ai vertici, in Italia e in Europa.

Tudor era stato inizialmente chiamato in causa come tecnico ad interim, dopo l’addio di Thiago Motta a marzo. Ma grazie alla qualificazione alla prossima Champions League, il suo contratto si è automaticamente esteso per un’altra stagione. La Juventus, tuttavia, conservava un’opzione di uscita entro l’estate, esercitabile dietro pagamento di una penale da 1 milione di euro. Un’opzione che, a quanto pare, non verrà mai considerata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società bianconera intende evitare una nuova stagione con un allenatore in scadenza, scenario che potrebbe generare instabilità sia all’interno dello spogliatoio che nei rapporti con i tifosi. Ecco perché è in programma un incontro cruciale: l’agente di Tudor, Anthony Seric, sarà a Torino mercoledì 12 giugno per definire i dettagli del rinnovo fino a giugno 2027.

Un eventuale prolungamento contrattuale sarebbe un segnale forte: la Juventus vuole ripartire con una figura che ha già saputo portare risultati concreti in breve tempo, e che gode della stima sia del gruppo squadra che della dirigenza. Tudor, dal canto suo, si è detto motivato a costruire un progetto duraturo, anche grazie al supporto del nuovo management bianconero guidato da Comolli.

Nel frattempo, si lavora anche sul fronte mercato, con l’intenzione di mettere a disposizione dell’allenatore una rosa più completa e competitiva. Ma la prima mossa fondamentale è proprio questa: garantire stabilità tecnica con la conferma e il rinnovo di Igor Tudor, l’uomo scelto per rilanciare la Juve verso nuovi traguardi.