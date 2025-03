Juventus.Atalanta, dove vedere il match valido per la 28ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 09 marzo alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino . Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Atalanta. Due formazioni che provengono da risultati differenti. Bianconeri che hanno totalizzato cinque successi nelle ultime cinque partite, mentre i bergamaschi hanno collezionato due vittorie a fronte di tre pareggi.

Sei punti in più conquistati dagli uomini di Motta che le hanno permesso di arrivare a tre punti dalla diretta concorrente di domenica. Quindi c’è l’occasione ghiotta per tentare un aggancio al terzo posto in Serie A. Un risultato che non era pronosticabile fino ad un mese fa.

Entrambe sono reduci da un’eliminazione in Champions League, contro avversari del tutto abbordabili. Bianconeri estromessi dal Psv, mentre la Dea è stata eliminata dal Club Brugge. Anche il rispettivo cammino nella Coppa Italia è terminato. Quindi ad entrambe non rimangono che queste ultime undici partite di campionato per vedere se potranno ancora calcare i palcoscenici più importanti d’Europa.

Juventus-Atalanta. In queste ultime cinque partite disputate entrambe hanno subito pochissime reti. La Dea è in vantaggio in questa speciale classifica, avendo subito solo una marcatura, a fronte di due da parte dei torinesi.

Entrambe non sono poi così distanti dalla prima posizione, occupata dall’Inter con 58 punti. Quattro punti in meno la Dea, sei da parte dei bianconeri.

Domenica sera, quindi, ci aspettiamo un match altamente equilibrato, dove i dettagli faranno pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming:

Data: 09 febbraio

09 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Atalanta, match della 28° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Atalanta è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Atalanta, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.: Motta.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.: Gasperini.