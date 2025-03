Video Gol e Highlights Juventus-Atalanta 0-4 , 28° Giornata Serie A: Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman per il poker finale della Dea!

Dopo cinque successi consecutivi s’interrompe la striscia per i bianconeri con una sconfitta pesante in casa contro l’Atalanta. Il segnale inequivocabile che a questa formazione manca ancora qualcosa in termini di qualità e di mentalità per riuscire a conquistare nuovamente il titolo in Italia.

Gasperini mantiene i tre punti di distacco dall’Inter capolista e domenica prossima c’è lo scontro diretto al Gewiss Stadium. La formazione bergamasca può ritenersi in lotta a pieno titolo per la conquista della Serie A.

Sintesi di Juventus-Atalanta 0-4

Partita che inizia con ritmi non troppo alti e le due formazioni intente a capire l’una le intenzioni dell’altra. La prima occasione, infatti, avviene all’ottavo minuto di gioco con Thuram, il quale arriva al tiro su suggerimento di McKennie. La conclusione termina di poco sopra la traversa.

Un minuto più tardi ci prova Zappacosta che si accentra e arriva al tiro con il destro dalla zona centro-sinistra dell’area di rigore. Il tiro è troppo strozzato e termina abbondantemente sul fondo.

Passano quattro minuti e ancora la Dea pericolosa. Da calcio d’angolo stacco di testa di Ederson. La sua conclusione viene deviata di poco fuori da un difensore bianconero.

Al ventunesimo minuto nerazzurri pericolosi con un cross dalla fascia di Bellanova, Lookman prova una conclusione, ma è centrale e Di Gregorio blocca.

Al ventisettesimo minuto di gioco prima zione chiave del match! L’arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di mano di McKennie su conclusione di testa di Djimsiti.

VANTAGGIO DELLA DEA! Calcio di rigore calciato in maniera egregia da Retegui con un destro basso, sul quale prova ad intervenire Di Gregorio, ma senza successo!

Verso il quarantesimo minuto di gioco De Roon recupera un pallone sui trenta metri, ma spreca calciando immediatamente invece di servire due compagni piazzati meglio di lui.

Nel recupero della prima frazione almeno tre occasioni per il raddoppio della Dea. Prima con Lookman che effettua una ripartenza, calcia in porta, deviazione di Kelly, ma il palo dice no a Di Gregorio battuto. Poi, con l’azione che prosegue, il pallone termina dalle parti nuovamente di Lookman, il quale calcia a botta sicura da due passi, ma trova attento Di Gregorio!

Quindi Zappacosta prova una conclusione dal limite dopo un pallone allontanato a seguito di corner. Il suo tiro di prima viene sventato prontamente da Di Gregorio, con una splendida parata!

L’arbitro pone fine alla prima frazione dopo due minuti di recupero.

RADDOPPIO DELLA DEA! Neanche il tempo di calciare l’inizio della ripresa che la Dea raddoppia. Si parte con una conclusione di Lookman dalla sinistra dell’area che trova Di Gregorio, quindi prova il primo tap-in Retegui ma non ci riesce, arriva De Roon che non sbaglia e fa terminare la sfera nell’angolo senza possibilità d’intervento per Di Gregorio!

Cinque minuti più tardi gli ospiti si divorano la terza marcatura! Lookman riceve un pallone in area sulla sinistra, cerca poi il dribbling sul portiere avversario anziché servire tutto libero Retegui. Di Gregorio interviene sul calciatore e stoppa il suo tentativo!

TRIS DELL’ATALANTA! Kolasinac gira per Zappacosta, il quale trovandosi smarcato in area, calcia di prima infilando Di Gregorio all’angolino basso di destra!

Quattro minuti più tardi il nuovo entrato De Ketelaere calcia da distanza ravvicinata verso la sinistra, ma la sua conclusione viene fermata da un difensore.

POKER DELLA DEA! Ademola Lookman con un grande slalom semina il panico tra i difensori, arriva al tiro dal limite, con il pallone che termina in porta!

A quattro minuti dal termine del tempo regolamentare bianconeri vicini alla rete della bandiera! McKennie riceve un pallone in area dalla sinistra, calcia a botta sicura, ma Djimsiti interviene con il corpo e salva la rete!

Tre minuti dopo ancora McKennie pericoloso con un colpo di testa sulla destra, con Marco Carnesecchi che risponde presente e devia il suo tentativo in angolo!

Highlights e Video Gol di Juventus-Atalanta 0-4

Tabellino di Juventus-Atalanta 0-4

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (54′ Alberto Costa), Gatti (54′ Pierre Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz (46′ Koopmeiners), McKennie, Nico Gonzalez (54′ Samuel Mbangula); Kolo Muani (75′ Vlahovic). All. Motta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (84′ Rafael Toloi); Bellanova, De Roon, Ederson (80′ Mario Pasalic), Zappacosta; Cuadrado (46′ Marco Brescianini), Retegui (61′ De Kateleare), Lookman (80′ Lazar Samardzic). All. Gasperini

ARBITRO: Sozza (Milano)

GOL: 29′ Retegui su rig. (A), 46′ De Roon (A), 66′ Zappacosta (A), 77′ Lookman (A)

ASSIST: 66′ Kolasinac (A)

AMMONITI: 41′ Hien (A), 44′ Yildiz (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero al termine della prima frazione