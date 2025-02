Jannik Sinner squalificato per 3 mesi per caso Clostebol

Colpo si scena nel caso Sinner-Clostebol: é arrivata questa mattina la decisione della Wada in accordo con Jannik Sinner che ha deciso di patteggiare evitando ulteriori rischi di una squalifica più lunga e pesante.

Jannik Sinner è stato squalificato per 3 mesi per violazione delle norme antidoping.

La squalifica inizia il 9 febbraio 2025 e si concluderà il 4 maggio 2025.

Jannik Sinner aveva già scontato 4 giorni precedentemente quando era stato in sospensione provvisoria.

In base all’articolo 10.14.2 del Codice Sinner potrà tornare alle attività di allenamento ufficiale dal 13 aprile 2025.

L’accordo tra Wada e Sinner arriva a due mesi dalle udienze prevista al Tas di Losanna il 16 e 17 aprile prossimo che avrebbe dovuto decidere sul ricorso dell’agenzia antidoping (Wada) ai danni del tennista italiano trovato positivo ad un controllo antidoping per tracce infinitesimali di Clostebol nel marzo 2024.

Sinner ha accettato una squalifica di tre mesi riconoscendo la sua parziale responsabilità per gli errori commessi dal suo team.

In virtù di questo patteggiamento decade il ricorso davanti al Tas e non si terrà più nessuna ulteriore udienza il prossimo 16-17 aprile come era previsto.

Sinner quali tornei salta e quando torna in campo:

Jannik Sinner, numero 1 al mondo, dopo aver vinto l’Australian Open 2025 battendo in finale Zverev e dopo aver saltato per infortunio tutti i successivi tornei sarebbe dovuto tornare in campo nell’ATP di Doha in Qatar.

Jannik Sinner a causa della squalifica dovrà saltare 4 Master 1000 ( Indian Wells, Miami, MonteCarlo e Madrid) ma potrà tornare in campo per il Torneo di Roma che si svolgerà dal 7 al 18 maggio.

Sinner salterà i Masters 1000 americani sul cemento di Indian Wells e Miami ed i primi tornei di preparazione sulla terra battuta compreso il Masters 1000 di Montecarlo.

Rientrerà per il Master 1000 di Roma dove l’anno scorso era mancato per l’infortunio all’anca e sarà presente al secondo Slam della Stagione quello sulla terra rossa di Parigi al Roland Garros.

Dopo aver vinto gli Australian Open Sinner potrà partecipare agli altri tre Slam della stagione: Parigi, Wimbledon e New York dove giocherà da campione in carica.

Queste le parole di Sinner e del suo avvocato:

Sinner dopo aver patteggiato e aver chiuso questa brutta vicenda si sente sollevato e ha detto in un comunicato:

“Questo caso mi tormentava ormai da quasi un anno e il processo ancora sarebbe stato lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell’anno. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della Wada siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l’offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi”.

Il legale di Sinner Jamie Singer dopo la squalifica ha detto: “Sono felice che Jannik possa finalmente lasciarsi alle spalle questa dolorosa esperienza. La WADA ha confermato i fatti stabiliti dal Tribunale Indipendente. È chiaro che Jannik non aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza della situazione e non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo. Purtroppo, gli errori commessi da alcuni membri del suo team hanno portato a questa situazione”.

Angelo Binaghi, Presidente della Fitp, si è mostrato anche lui sollevato per la chiusura di questa situazione che vedeva coinvolto Jannik Sinner e ha detto:

“E’ la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo. Questo accordo tra le due parti certifica l’innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali BNL d’Italia a Roma dove tutta l’Italia lo accoglierà come merita.

Resta il rammarico per tutto quello che ha dovuto passare e per tutto il tempo che Jannik ha dovuto trascorrere con questo macigno. Se non altro, questo sarà forse l’ultimo grande errore della Wada che, come sappiamo, ha già deciso di cambiare le regole che hanno costretto Jannik ad accettare un compromesso che anche se non riconosce alcuna sua responsabilità è veramente ingiusto”.

Nota ufficiale della WADA sulla squalifica di Jannik Sinner:

Questa la nota ufficiale dell’Agenzia della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping):

“L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) conferma di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del caso riguardante il tennista italiano Jannik Sinner, con l’atleta che ha accettato un periodo di ineleggibilità di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.

Wada accetta la spiegazione fornita dall’atleta riguardo alla causa della violazione, come indicato nella decisione di primo grado.

Wada riconosce che Sinner non aveva intenzione di barare e che la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni, avvenendo a sua insaputa a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage.

Tuttavia, secondo il Codice e in base ai precedenti del Tas, un’atleta è ritenuto responsabile della negligenza del proprio entourage.

Considerando l’unicità dei fatti di questo caso, è stata ritenuta appropriata una sospensione di tre mesi.

Come già affermato, Wada non ha richiesto la squalifica di alcun risultato, ad eccezione di quanto già imposto dal tribunale di primo grado.

La Federazione internazionale di tennis e l’Agenzia internazionale per l’integrità del Tennis, entrambe co-respondenti al ricorso di Wada presso il Tas e nessuna delle quali ha impugnato la decisione di primo grado, hanno accettato l’accordo per la risoluzione del caso”.