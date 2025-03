iPhone Ultra: Il primo iPhone Pieghevole di Apple?

Le voci sul primo iPhone pieghevole di Apple stanno diventando sempre più insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino potrebbe essere vicina alla produzione di massa di un dispositivo con design “a libro”. Il possibile lancio? Entro la fine del 2026.

Perché si potrebbe chiamare iPhone Ultra?

iPhone pieghevole – Techsporty.com

Durante una recente discussione sul canale YouTube Geared Up, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha condiviso la sua visione riguardo al nome del futuro dispositivo. Gurman ha ipotizzato che il pieghevole di Apple potrebbe essere chiamato “iPhone Ultra”, in quanto rappresenterebbe un salto tecnologico significativo rispetto agli iPhone tradizionali.

Gurman aveva già parlato del nome “Ultra” nel 2022, prevedendo che l’iPhone 15 Pro Max potesse adottare questa denominazione, cosa che poi non è avvenuta. Tuttavia, per un dispositivo così innovativo come l’iPhone pieghevole, l’adozione del termine “Ultra” potrebbe essere una scelta logica per differenziarlo dalla gamma esistente e sottolinearne lo status premium.

Data di Lancio e Dettagli Tecnici

Secondo Gurman, l’iPhone Ultra potrebbe essere annunciato entro la fine del 2026, mentre altre fonti ipotizzano una presentazione già nella seconda metà del 2025. Apple sarebbe attualmente impegnata nella selezione dei fornitori per la produzione dei componenti chiave del dispositivo.

Il noto analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, ha aggiunto ulteriori dettagli, affermando che l’iPhone Ultra potrebbe:

Non integrare il Face ID , a causa di complicazioni legate al design pieghevole.

, a causa di complicazioni legate al design pieghevole. Presentare un prezzo elevato, che potrebbe raggiungere i 2.500 dollari.

Cosa Aspettarsi dal Design?

Il pieghevole di Apple potrebbe adottare una struttura sottile e raffinata, pur mantenendo un’attenzione particolare all’estetica e alla funzionalità. Sebbene molti dettagli rimangano ancora sconosciuti, è chiaro che l’azienda sta lavorando per superare le sfide progettuali e offrire un dispositivo che possa ridefinire il concetto di smartphone di lusso.

Conclusioni

L’arrivo dell’iPhone Ultra rappresenterebbe un momento storico per Apple, segnando il debutto nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Anche se molte informazioni devono ancora essere confermate, le aspettative sono alte e il pubblico non vede l’ora di scoprire come Apple rivoluzionerà ancora una volta il mondo della tecnologia.