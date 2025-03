iPhone Pieghevole in arrivo nel 2026: Tutto quello che sappiamo finora

Secondo numerosi report, Apple lancerà il suo primo iPhone pieghevole nel 2026, con una possibile anteprima ufficiale entro la fine del 2025. La fase attuale sarebbe dedicata alla valutazione dei fornitori che potranno garantire la fornitura dei componenti necessari. Il dispositivo, descritto come un foldable in stile libro, dovrebbe condividere molte tecnologie con il futuro iPhone 17 Air, il nuovo flagship ultra-sottile di Cupertino.

Design e caratteristiche tecniche: cosa aspettarsi

iPhone pieghevole – Techsporty.com

Le informazioni più affidabili arrivano dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha svelato nella sua newsletter Power On che il dispositivo avrà un design simile al Galaxy Z Fold 6 di Samsung, quindi niente formato “conchiglia”. Le specifiche riportate parlano di:

Display esterno da 5,49 pollici

Schermo interno da 7,74 pollici

Gurman non ha rivelato il nome ufficiale, ma in un podcast ha ipotizzato che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra, seguendo la tendenza dei nomi premium.

Le tecnologie condivise con iPhone 17 Air

Anche se i dettagli sono ancora segreti, è molto probabile che il foldable erediti alcune tecnologie dal sottile iPhone 17 Air, tra cui:

Chassis ultra-sottile

Modem 5G personalizzato progettato da Apple

L’obiettivo di Apple sarebbe quello di contenere i costi di produzione, soprattutto considerando che il prezzo stimato potrebbe oscillare tra i 2.000 e i 2.500 dollari, come riportato dall’analista Ming-Chi Kuo.

Produzione limitata e prezzo elevato

Secondo Gurman, l’iPhone pieghevole sarà inizialmente disponibile in quantità limitate. L’offerta dovrebbe aumentare con il tempo, ma la scarsità iniziale contribuirà a mantenere alto il prezzo. Questa strategia riflette l’approccio tipico di Apple con i suoi prodotti innovativi, simile a quanto già visto con i primi modelli Pro e Ultra.

Un modem ancora più efficiente in arrivo?

Il modem C2, che secondo indiscrezioni è attualmente in fase di test, potrebbe superare in efficienza l’attuale C1 montato su iPhone 16e, noto per la sua eccellente durata della batteria. Questo sarebbe un ulteriore vantaggio competitivo per il foldable, che richiederà una gestione energetica ottimizzata a causa del doppio display.

Il primo iPhone pieghevole Apple è sempre più vicino e promette di essere un dispositivo rivoluzionario sia per design che per tecnologia. Con una forma ispirata ai tablet, componenti proprietari e una produzione limitata, Apple si prepara a entrare nel mercato foldable con uno stile tutto suo. Resta solo da vedere quando sarà il momento giusto per l’annuncio ufficiale.