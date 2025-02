iPhone pieghevole, Apple prepara la rivoluzione

L’iPhone pieghevole di Apple sembra essere ancora lontano da un annuncio ufficiale, nonostante le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi. Finora abbiamo avuto soltanto stime di lancio generiche, ma nulla di concreto. Tuttavia, un recente rapporto suggerisce che Apple stia attualmente selezionando i fornitori che collaboreranno alla produzione su larga scala del suo primo smartphone pieghevole. L’azienda di Cupertino punta a scegliere partner affidabili in grado di garantire standard qualitativi elevati e adeguate capacità produttive, con un lancio previsto per la seconda metà del 2026.

Samsung e Apple insieme per eliminare il punto debole dei display pieghevoli

Secondo quanto riportato da ETNews e dal noto tipster @Jukanlosreve, Apple avrebbe deciso di affidare la fornitura dei pannelli OLED a Samsung, azienda leader in questo settore e con una lunga esperienza maturata nella produzione di smartphone pieghevoli. Uno degli aspetti chiave del progetto sarebbe proprio l’eliminazione del fastidioso segno della piega sul display, un dettaglio che potrebbe rappresentare un importante vantaggio competitivo rispetto agli attuali modelli già sul mercato.

Il design scelto da Apple per il nuovo dispositivo dovrebbe essere simile a quello di un libro, abbandonando quindi il formato clamshell già visto in diversi prodotti concorrenti. Per quanto riguarda altri componenti fondamentali, il vetro protettivo sarà probabilmente fornito da Corning, mentre le cerniere necessarie per il meccanismo di piegatura verranno realizzate da Amphenol, già fornitore affidabile di Apple per le cerniere dei MacBook.

Nonostante le ambiziose intenzioni di Apple nel voler eliminare completamente la piega visibile sul display, è realistico attendersi che, in determinate condizioni di luce, un leggero segno possa comunque rimanere visibile. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul calendario esatto della produzione di massa, ma se Apple riuscirà effettivamente a finalizzare gli accordi con i fornitori entro aprile, la produzione potrebbe partire rapidamente, portando ad un effettivo debutto commerciale nel 2026.

Come sempre accade in questi casi, pur trattandosi di informazioni attendibili, è bene prenderle con cautela, restando in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali o di nuove indiscrezioni più dettagliate.