iPhone obsoleto tra 10 anni secondo Eddy Cue

Durante il processo antitrust che vede coinvolta Google in questi giorni, Eddy Cue, vicepresidente senior di Apple, ha rilasciato una dichiarazione che sta già facendo discutere. Secondo Cue, l’iPhone, il prodotto più venduto nella storia di Apple potrebbe diventare superfluo entro il 2035 a causa dell’avanzata dell’Intelligenza Artificiale.

L’intelligenza artificiale sta cambiando tutto

Nel suo intervento in tribunale, Cue ha sottolineato come le tecnologie basate sull’AI, come ad esempio ChatGPT di OpenAI, stanno già trasformando il modo in cui gli utenti cercano informazioni e interagiscono con i dispositivi digitali. Le sue parole sono state chiare:

«Tra dieci anni potremmo non aver più bisogno di un iPhone, per quanto possa sembrare folle. La vera concorrenza nasce quando avvengono cambiamenti tecnologici. Questi cambiamenti creano nuove opportunità. L’intelligenza artificiale è proprio uno di questi, e sta già aprendo la strada a nuovi protagonisti.»

Cue evidenzia quindi che i cambiamenti di paradigma rappresentano le vere occasioni per innovare e ridefinire il mercato.

Cosa potrebbe prendere il posto dell’iPhone?

Nonostante queste dichiarazioni, è bene ricordare che l’iPhone è più forte che mai, grazie a hardware all’avanguardia e alla recente integrazione dell’Apple Intelligence. Tuttavia, Apple sta già guardando oltre, puntando su dispositivi indossabili come il Vision Pro e i futuri occhiali smart, che potrebbero integrare proprio le stesse funzioni dell’iPhone in una forma completamente nuova.

Questi dispositivi, però, sono ancora lontani dal poter sostituire lo smartphone. Sarà necessario molto tempo prima che possano garantire la stessa completezza, praticità e diffusione globale dell’iPhone.

Una visione per il futuro, non una data di scadenza

Le parole di Cue non vanno lette come una profezia imminente, ma come un invito a riflettere sul ruolo crescente dell’AI nel ridefinire la tecnologia. L’iPhone resterà centrale nell’ecosistema Apple ancora per molti anni, ma Cupertino sembra già prepararsi alla prossima grande rivoluzione.

Quale nuova tecnologia credi potrebbe davvero sostituire l’iPhone nei prossimi anni?