iPhone 17 Pro: Apple smentisce la rivoluzione nel design

Nonostante la reputazione di Gurman sia generalmente molto affidabile, è già successo in passato che alcune sue previsioni si rivelassero errate . Fino a un annuncio ufficiale da parte di Apple, ogni voce deve quindi essere considerata con cautela . Ma se le informazioni attuali saranno confermate, gli utenti dovranno aspettarsi pochissime differenze visive tra i nuovi iPhone 17 Pro e la generazione precedente.

Non si esclude che i prototipi con design a due tonalità siano realmente esistiti nei laboratori di Cupertino, ma problemi di qualità o mancata coerenza con la filosofia estetica Apple potrebbero aver portato al loro abbandono prima della produzione di massa.

“La parte posteriore dell’iPhone 17 Pro non sarà bicolore”, afferma Gurman. “L’area della fotocamera sarà dello stesso colore del resto del dispositivo”. Questo suggerisce che Apple stia seguendo una linea evolutiva piuttosto che rivoluzionaria, con modifiche graduali e non un cambio radicale rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e 16 Pro.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter “Power On”, citata da 9to5Mac , le voci circolate fino a ora non rappresentano la realtà dei piani Apple . Le immagini che mostravano una parte posteriore argentata con un blocco fotocamera nero sarebbero semplici rendering non attendibili, privi di fondamento concreto.

Apple sembrava pronta a rivoluzionare il design dei nuovi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max , con un’inedita finitura bicolore e una barra sporgente sul retro che avrebbe reso inconfondibile l’aspetto dei modelli di punta in uscita nel 2025. Tuttavia, un nuovo rapporto mette a tacere le speranze: nessuno di questi cambiamenti sarebbe stato approvato per la produzione finale .

