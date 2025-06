iPhone 17: Metalens e un Dynamic Island più piccolo

Nel 2022, Apple ha introdotto il Dynamic Island come una evoluzione rispetto al tradizionale notch, esclusivamente sugli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questo cambiamento ha permesso una migliore gestione dello spazio sullo schermo, ma a distanza di un anno, il design del “taglio a pillola” ha perso parte del suo fascino. Fortunatamente, secondo un nuovo report, Apple ha in programma una tecnologia rivoluzionaria chiamata metalens, che permetterà di ridurre ulteriormente le dimensioni del Face ID e, di conseguenza, anche quelle del Dynamic Island su tutta la serie iPhone 17.

Cos’è la Tecnologia Metalens?

La metalens è una tecnologia innovativa che sfrutta l’uso di lenti ultra-sottili realizzate con metallo per manipolare la luce. Questo consente di ridurre la dimensione del sensore Face ID senza compromettere la qualità del riconoscimento facciale. Inizialmente, si pensava che questa tecnologia fosse riservata solo ai modelli iPhone 17 Pro Max, ma ora sembra che Apple abbia deciso di renderla disponibile su tutti i modelli della serie iPhone 17, esattamente come ha fatto con il Dynamic Island a partire da iPhone 15.

Un Dynamic Island Più Piccolo su Tutti i Modelli

Grazie all’introduzione della metalens, il sensore Face ID sarà ridotto, permettendo di avere un Dynamic Island più compatto. Questo porterà a un aumento della proporzione schermo/corpo, migliorando ulteriormente l’aspetto visivo del dispositivo. Tuttavia, la funzionalità del Dynamic Island rimarrà invariata, adattandosi in base alle azioni dell’utente o alle applicazioni aperte, proprio come nei modelli precedenti.

Secondo l’analista Jeff Pu di GF Securities, la metalens sarà una caratteristica standard per tutti i modelli della serie iPhone 17. Tuttavia, le sue previsioni sulle specifiche dell’iPhone 17 sono contrastanti. In un primo momento, aveva suggerito che l’iPhone 17 e l’iPhone 17 Air avrebbero avuto 8GB di RAM, ma recentemente ha dichiarato che solo il modello base avrà questa memoria. Inoltre, i modelli superiori potrebbero avere altre configurazioni. Inoltre, l’iPhone 17 continuerà ad utilizzare il chip A18, lo stesso presente nell’iPhone 16 e 16 Plus, il che potrebbe rappresentare un aggiornamento minore rispetto alle aspettative.

Le voci sulla metalens e sulla riduzione del Dynamic Island sono sicuramente affascinanti, ma è importante prendere queste informazioni con cautela, poiché le previsioni sui dispositivi Apple non sono sempre affidabili. Nonostante ciò, è chiaro che Apple stia cercando di migliorare l’estetica e la funzionalità del dispositivo, senza stravolgere troppo l’esperienza utente, mantenendo il design innovativo e fresco.