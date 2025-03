iPhone 17: Fotocamera frontale da 24MP e frandi novità in arrivo

La lineup di iPhone 17 si preannuncia come una delle più interessanti dal punto di vista hardware. I modelli di punta saranno iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, mentre alcune indiscrezioni suggeriscono che la versione ‘Pro Max’ potrebbe essere ribattezzata ‘Ultra’. Tra le principali novità, si parla di un aggiornamento significativo della fotocamera frontale, che passerà a 24MP su tutti i modelli.

Una Fotocamera Frontale da 24MP per Tutti i Modelli

Secondo le ultime informazioni di Jeff Pu di GF Securities, tutti i modelli della gamma iPhone 17 – iPhone 17 standard, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max – saranno dotati di una nuova fotocamera frontale da 24MP, un miglioramento importante rispetto ai 12MP attuali presenti sulla serie iPhone 16. Questa innovazione rappresenta un importante salto tecnologico per Apple, destinato a influenzare l’intero settore degli smartphone.

Immagini di Qualità Superiore e Migliori Capacità di Editing

Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva già anticipato che la fotocamera frontale da 24MP avrebbe comportato un miglioramento significativo della qualità delle immagini. Con una risoluzione più alta, gli utenti avranno un maggiore margine di ritaglio delle foto senza perdere in dettaglio, un vantaggio notevole per chi ama la fotografia mobile.

Oltre alla fotocamera frontale, Jeff Pu ha ribadito che i modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno dotati di una fotocamera teleobiettivo da 48MP, un notevole miglioramento rispetto agli attuali modelli e un motivo convincente per considerare l’upgrade.

12GB di RAM e Chip A19: Apple Punta su Prestazioni e AI

Un’altra novità interessante è la dotazione di 12GB di RAM, un chiaro segnale che Apple sta preparando il terreno per importanti aggiornamenti di Apple Intelligence con iOS 19 o iOS 20. Tuttavia, resta da vedere se questa configurazione di memoria sarà disponibile su tutti e quattro i modelli o se sarà riservata esclusivamente alle versioni Pro.

Per quanto riguarda il processore, gli iPhone 17 e 17 Air saranno equipaggiati con il chip A19, mentre i modelli Pro utilizzeranno il chip A19 Pro. Questa nuova serie di processori sarà realizzata con il processo produttivo N3P di TSMC, garantendo migliore efficienza energetica e prestazioni potenziate in termini di potenza di calcolo e grafica.

Apple non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali, ma le aspettative per la lineup di iPhone 17 sono altissime. Resta aggiornato per ulteriori novità! 🚀📱